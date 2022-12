Prendersi cura della propria auto, soprattutto in inverno, è un obbligo e una necessità per ovvie ragioni. Far tornare a splendere l’abitacolo, la carrozzeria, o gli interni, nei periodi più piovosi e freddi, diventa un lavoro più doveroso (e laborioso) che mai a causa delle intemperie e delle pessime condizioni delle strade.

Ma coi prodotti giusti è tutto più facile; e non c’è nemmeno il bisogno di spendere cifre esorbitanti. Per un po’ di sano ed efficace car detailing che possa portare a nuova vita un’auto basta saper cercare e scegliere. Pertanto, ecco una selezione per fare un bel lavoro senza dover investire una fortuna.

Pulizia esterna: i prodotti utili

Cercando su eBay, ce ne sono a bizzeffe di prodotti per pulire l'auto e/o per fare un buon lavoro di car detailing. In quest'ultimo caso non si tratta di un semplice lavaggio, qui si va molto più a fondo perché l'obiettivo è ricondizionare il proprio veicolo.

Sul marketplace citato c'è un'intera sezione dedicata alla cura e alla manutenzione dell'auto, dove poter trovare vari prodotti per la pulizia e la lucidatura. Discorso pulizia esterna ci sono ad esempio i prodotti per fare dei ritocchi alla carrozzeria, ma anche kit di lucidatura di vario genere o i prodotti per rimuovere gli insetti facilmente. Ecco qualche esempio.

Prodotti per interni e accessori extra

Guardando invece agli interni, ai prodotti e agli accessori per pulire l'auto, sono altrettante le cose da considerare. Su eBay c'è una sezione intera riservata ai panni e ai dischetti lucidanti, ai deodoranti spray e non, detergenti e prodotti protettivi, ma anche agli aspirapolveri per auto e moto ad esempio.

Non mancano nemmeno i saponi specifici, spazzole di diverse dimensioni, asciugatrici e altri prodotti di vario genere che possono essere d'aiuto per pulire e per provare a far risplendere la propria auto, ma senza spendere troppo.

Contenuto in collaborazione con eBay.it