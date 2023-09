E' ufficiale, finalmente gli automobilisti con un'auto d'epoca (dotata di CRS) potranno riavere la targa originale con cui l'auto è uscita dalla concessionaria la prima volta.

Se ne parlava da tempo e nella Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 2023 è stato pubblicato il Decreto attuativo "targhe storiche", emanato lo scorso 4 agosto dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Addio targhe nuove

Parliamoci chiaro, quanto era (ed è ancora) brutto vedere auto con una storia ventennale, trentennale o anche centenaria alle spalle, dotate di targhe nuove, magari con sigla F o G come le più moderne? Dopo diverse richieste dagli organi competenti, tra cui l'ASI, finalmente il Mit ha fatto chiarezza a riguardo.

Nel testo pubblicato si legge che gli automobilisti con un'auto d'epoca avranno la “facoltà di ottenere le targhe di circolazione della prima iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione per i veicoli di interesse storico e collezionistico” in riferimento alla legge 178 del 30 dicembre 2020.

Decreto "targhe storiche", una Lamborghini Countach con la targa non originale

Come fare richiesta

All'interno del testo il ministero spiega anche le modalità di richiesta e di ottenimento delle targhe. In particolare, la richiesta dovrà essere presentata dal proprietario presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista o un Ufficio della Motorizzazione Civile, versando 549 euro per gli autoveicoli e 274,50 euro per i motocicli e le macchine agricole.

Le richieste potranno essere effettuate per tutti i veicoli di interesse storico e collezionistico dotati di Certificato di Rilevanza Storica (il CRS) sia radiati d’ufficio o per esportazione, sia per quelli reimmatricolati e per quelli di origine sconosciuta.

Come avevamo anticipato nel mese di agosto in un approfondimento dedicato che spiegava nel dettaglio il decreto, a partire dalla pubblicazione dovranno ora trascorrere 60 giorni affinché la misura diventi applicabile, da quel momento sarà possibile procedere con le richieste.