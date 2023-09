Ve la ricordate? Sì, è proprio lei, quella che vedete in queste foto è la Fiat Panda 4x4 Edizione Limitata del 1985 protagonista di un nostro Perché Comprarla Classic nel 2019.

Attualmente si trova negli Stati Uniti e presto sarà messa in vendita a un'asta alla quale parteciperanno migliaia di appassionati provenienti da tutto il Nuovo Continente. Il prezzo stimato è di 15.000 dollari, pari a circa 14.000 euro.

Quasi unica

Questa Fiat Panda del 1985 è uno dei circa 5.000 esemplari in edizione limitata realizzati per l'ultimo anno di produzione della prima generazione del modello. L'esemplare in questione, come anticipato, è lo stesso che nel 2019 è stato protagonista di un nostro video e sottoposto a un grande restauro a Bologna, da Gulf Blue.

Fiat Panda 4x4, l'Edizione Limitata del 1985 in vendita negli USA

A livello meccanico è dotata del "classico" 4 cilindri da 965cc in grado di erogare 45 CV, scaricati a terra per mezzo di una trasmissione con schema transaxle abbinata a un cambio manuale a cinque marce. Ovviamente il tutto gestito per mezzo della celebre trazione integrale progettata e costruita all'epoca da Steyr-Puch.

Parlando di estetica, l'auto è stata acquistata dal primo proprietario in colorazione Bianco Corfù con interni in tessuto rosso, un abbinamento cromatico mantenuto nel tempo, anche nel corso del restauro, e abbinato a optional di assoluto rilievo, come i fari supplementari Carello, il bull-bar anteriore, il portapacchi, il tergicristallo posteriore e le ruote in acciaio da 13 pollici.

Fiat Panda 4x4, l'Edizione Limitata del 1985 in vendita negli USA

In vendita in Connecticut

L'auto è attualmente in vendita su bringatrailer.com, uno dei più famosi siti americani d'aste per auto. Il prezzo di vendita stimato è di circa 15.000 dollari, un valore già di per sé molto elevato che, nel corso dei prossimi giorni, potrebbe salire ulteriormente, grazie a offerte provenienti da tutta la Nazione. Per saperne di più non resta che attendere il termine delle offerte.

Il Perché Comprarla Classic