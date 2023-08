Nel giugno 1983 veniva presentata la prima generazione della Fiat Panda 4x4. Un vero "instant classic", che cogli anni è diventato uno dei fuoristrada più popolari in Italia (e non solo) grazie alla sua robustezza e alla sua verstalità.

In occasione del 40° anniversario, Niels van Roij Design presenta un progetto di restomod che rende omaggio all'icona dei 4x4.

Realizzata in collaborazione con Kaeve Cars, la "Panda 4x4 Piccolo Lusso" ripropone lo stesso stile del modello originale, pur montando componenti nuove e riprogettate da zero.

Tributo al mito

L'esterno vanta un'esclusiva verniciatura Azzurro Blu, che ricorda le acque azzurre che abbracciano le coste italiane. All'interno, l'abitacolo è impreziosito da rivestimenti in pelle, che evocano calore e raffinatezza. Secondo i designer, l'uso di rivestimenti in tessuto sugli schienali dei sedili e sulla panca posteriore rende omaggio alla silhouette squadrata della vettura.

Fiat Panda 4x4, il restomod di Niels Van Roij Design

Questa Panda 4x4 unica nel suo genere è nata originariamente come Panda 4x4 Sisley. Inizialmente lanciata come modello in edizione limitata a 500 unità, la Sisley è poi diventata un modello permanente, con accessori specifici quali l'inclinometro, le ruote verniciate di bianco, il portapacchi, i lavafari, la presa d'aria sul cofano e gli speciali badge Sisley.

Fiat Panda 4x4, gli interni del restomod

Anche qui l'emblema Sisley è perfettamente integrato nei poggiatesta, nei pannelli delle porte e nel volante.

Modifiche ai dettagli

Niels van Roij Design afferma che ogni dettaglio è stato attentamente considerato. Gli elementi tradizionalmente non verniciati sulla Panda, come i paraurti, gli specchietti e i pomelli delle porte, sono stati rivestiti di Azzurro Blu per un aspetto esterno più armonioso.

Fiat Panda 4x4, il restomod di Niels Van Roij Design

L'aggiunta di indicatori di direzione bianchi e di ripetitori laterali trasparenti conferisce un tocco di modernità alla carrozzeria dall'aspetto vintage.

L'officina non dice se il restomod Fiat resterà solo un prototipo o se sarà avviata una produzione in serie limitata. Siamo sicuri, comunque, che tanti possessori di Panda 4x4 sarebbero felici di dare nuova vita al proprio esemplare senza alterarne l'identità e lo spirito avventuroso.