Come togliere i graffi dalla carrozzeria: guida passo passo

Graffio sulla portiera e panico: toccarlo senza criterio rischia di peggiorare la situazione più che risolverla. Capire se il segno è solo superficiale o ha scavato a fondo nella vernice è il primo passo per non rovinare la carrozzeria e non buttare soldi in prodotti inutili.

Tipi di graffi: come capire se sono solo superficiali o arrivano al primer

Per togliere un graffio serve prima capire quanto è profondo. Le auto moderne hanno più strati: trasparente (clear coat), colore e, sotto, il primer che fa da base alla lamiera. Un graffio che tocca solo il trasparente è spesso ripristinabile in fai‑da‑te; se vedi il colore di base diverso o addirittura il metallo, la riparazione diventa complessa.

Un trucco semplice è passare l’unghia di traverso: se l’unghia “si incastra”, il solco è marcato. Se scorre quasi liscia, il segno è probabilmente nel solo strato superficiale. Osserva anche il colore: se noti bianco/grigio chiaro può essere il primer esposto; se intravedi scuro o ruggine, allora la lamiera è scoperta. In questi ultimi casi è meglio pensare già a un intervento di carrozzeria per evitare danni futuri, specie se l’auto è usata e vuoi mantenerne il valore.

Strumenti e prodotti necessari: panni, polish, pasta abrasiva, pennarelli ritocco

Per intervenire sui graffi leggeri e medi servono pochi strumenti ma scelti bene. I fondamentali sono: panni in microfibra morbidi, nastro di carta per delimitare la zona, un polish leggero per il trasparente, una pasta abrasiva più “forte” per segni marcati e, dove serve, un pennarello o kit ritocco vernice in tinta. La qualità dei prodotti fa la differenza tra una correzione pulita e un alone evidente.

Prima di tutto serve un buon detergente per lavare la parte: lavorare su sporco e polvere significa rigare ancora di più. Se i graffi sono su un’auto che ha già altri segni o tracce di grandine, può valere la pena valutare anche le coperture assicurative per danni da pioggia e grandine, così da capire se conviene il fai‑da‑te o una gestione tramite polizza. Tenere ordinata la “cassetta degli attrezzi cosmetici” dell’auto aiuta a intervenire con calma quando serve.

Se l'auto presenta anche danni da grandine, valuta la copertura assicurativa. Foto di: Shutterstock

Procedura passo‑passo per eliminare graffi leggeri e medi a casa

Per non fare danni è utile seguire una sequenza chiara. In genere, se il graffio è nel trasparente o appena sotto, puoi provarci da solo con un approccio graduale, iniziando dai prodotti meno aggressivi e salendo solo se serve. La pazienza qui vale più della forza: lavorare troppo energicamente può “bucare” il trasparente e costringerti poi alla carrozzeria.

Ecco una procedura base in passi, da adattare al tipo di graffio:

Lavaggio accurato: pulisci bene la zona con shampoo auto e asciuga con microfibra.

Ispezione alla luce: controlla il graffio da varie angolazioni, meglio al sole o con lampada.

Mascheratura: usa nastro di carta per delimitare qualche centimetro attorno al difetto.

Test in piccolo: prova polish o pasta abrasiva su un punto poco visibile della stessa parte.

Applicazione polish: poca quantità su tampone/microfibra, movimenti circolari, pressione moderata.

Controllo risultato: rimuovi il residuo, verifica se il graffio è attenuato.

Ripetizione o passaggio a prodotto più forte solo se davvero necessario.

Per graffi medi, percepibili all’unghia ma senza metallo a vista, puoi usare con cautela una pasta abrasiva più decisa, sempre su superficie fredda e all’ombra. Se il solco resta visibile ma meno evidente, l’obiettivo realistico è renderlo molto meno notato, non farlo sparire del tutto. Su auto con più anni o già con piccoli difetti, spesso questo compromesso è il migliore rapporto tempo/risultato per l’automobilista.

Quando fermarsi e rivolgersi a un carrozziere o al detailing professionale

Capire quando smettere è tanto importante quanto sapere come iniziare. Se dopo un paio di cicli di polish o pasta abrasiva vedi che il graffio cambia poco, o inizi a intravedere una differenza di tono della vernice, meglio non insistere. Il rischio è assottigliare troppo il trasparente e ritrovarti con una macchia opaca più evidente del difetto iniziale.

Ci sono casi in cui conviene andare subito da un professionista: quando vedi il metallo o ruggine, se il graffio attraversa più pannelli (es. portiera e parafango insieme), oppure se l’auto è recente e vuoi preservarne il valore di rivendita.

Su una vettura usata che stai valutando di comprare, graffi profondi o riparazioni mal fatte devono accendere un campanello: è utile conoscere come verificare i danni da incidente su un’auto usata per evitare sorprese. In alternativa al carrozziere classico, un servizio di detailing professionale può concentrarsi sulla correzione del trasparente, spesso con un risultato molto uniforme.