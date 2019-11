Il mondo dell’usato offre al giorno d’oggi sempre più soluzioni. Il numero di vetture che circolano su strada aumenta sempre di più e la possibilità di trovare un’offerta che permette di acquistare a buon prezzo una vettura usata è alla portata di tutti.

I principali problemi però risiedono sullo stato della vettura che potrebbe essere alterato non solo nel chilometraggio ma anche nei difetti a livello meccanico. Al punto che diversi costruttori, soprattutto premium, hanno creato dei veri e propri programmi per la certificazione e la garanzia del propri usato selezionato.

Mercedes, che con First Hand è stata una delle prime (seguito da BMW con Premium Selection, Audi con Prima Scelta, Volvo con Selekt ecc…) ora evolve il servizio con il nuovo programma Certified che si estende anche ai Van, ai modelli Smart e soprattutto all’universo high performance del sub-brand AMG.

Garantite da più di 30 anni

La ricerca della massima qualità anche nel mercato dell’usato per Mercedes nasce nel lontano 1983 con il primo programma per la nuova commercializzazione di vetture selezionate: successivamente, nel 1997 con Ex-Novo e nel 2011 con FirstHand, la Casa della Stella è andata perfezionando sempre di più il servizio, individuando auto con massimo 6 anni o 160.000 Km e dando su di esse garanzie di 48 mesi a chilometraggio illimitato e molti altri vantaggi come l’assistenza stradale Mobilio 24 ore su 24 in tutta Europa.

Oggi, con Certified, si punta a consolidare l’esperienza dei clienti con le vetture usate della Casa della Stella. Nasce così una nuova rete di vendita e di assistenza sempre più qualificata, che renderà ancora più efficace l’iniziativa proposta con da Daimler con la Best Customer Experience 4.0, grazie all’utilizzo di nuove figure come il Digital Media Expert, responsabile dell’interazione tra il mondo online e quello offline.

L’usato high performance

Il programma per l’usato garantito Certified, come abbiamo detto, è disponibile anche per i modelli high performance che compongono l’ormai generosissima gamma Mercedes-AMG. Anche qui il cliente finale potrà scegliere tra vetture con massimo 6 anni di vita o 160.000 Km, certificate e garantite fino a 48 mesi dopo esser state sottoposte a ben 150 controlli.

A questo si aggiungono servizi che vanno dall’assistenza stradale mobile all’auto sostitutiva alla manutenzione, affidata non solo ai 12 AMG Performance Centre sparsi per tutta Italia ma anche ai nuovi punti vendita dedicati esclusivamente alla gestione dell’usato Certified della Casa della Stella.

Anche a noleggio

Il programma Certified aggiunge al classico acquisto con finanziamento o leasing la formula di noleggio a lungo termine myMobilityPass, strutturata in collaborazione con la finanziaria del Gruppo Daimler Merfina. Questa proposta, sempre più apprezzata nel mercato del nuovo, sbarca così anche nel mercato dell’usato di Mercedes.

Nello specifico caso delle auto marchiate AMG, questa opzione permette di evitare i noiosi costi legati al superbollo almeno per i modelli ancora privi di soluzioni ibride. L’offerta prevede un anticipo del 25% del valore di listino della vettura nuova, pagabile anche attraverso la permuta dell’usato in possesso, a cui va aggiunto un canone mensile che può variare dai 700 ai 2.000 euro in base al modello. Le auto che beneficiano di questa formula possono avere al massimo 18 mesi o 20.000 Km alle spalle.