7 / 9

Anche in Inghilterra si è vista una rivisitazione elettrificata con il leggendario Defender, visto che in Sudafrica, già da tempo molte guide che portano i turisti nella savana, hanno convertito questi mezzi in auto elettriche per avvicinarsi tranquillamente agli animali selvatici. Nel 2007 è stato mostrato a Ginevra uno dei sette prototipi senza motore a combustione costruito da Jaguar Land Rover per alcuni test.

è stato installato un motore elettrico 94 CV e 330 Nm, alimentato da una batteria agli ioni di litio da 410 chilogrammi con una capacità di 27 kWh. L'autonomia a velocità di crociera lungo l'autostrada era di 80 km, ma in fuoristrada a bassa velocità, secondo gli ingegneri, il Defender elettrico poteva andare senza fermarsi per 8 ore. La ricarica della batteria tramite una colonnina da 7 kW richiedeva 4 ore e da una normale stazione da 3 kW ce ne volevano 10.