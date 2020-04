La drastica riduzione del traffico dovuta al lockdown da Coronavirus sembra aver invogliato qualcuno a esagerare con l'alcol e la velocità in auto. Il micidiale mix di guidatore ubriaco e guida sconsiderata a portato infatti al brutto incidente ripreso dalle telecamere installate in una rotonda nei pressi del villaggio polacco di Rąbień.

Nella scorsa domenica di Pasqua un 41enne polacco che è poi risultato positivo all'alcoltest con un tasso alcolemico di 2,8 ha affrontato in velocità la piccola rotonda, senza accennare alcuna frenata e la rampa di quest'ultima ha fatto volare in aria la sua Suzuki Swift. Uno spettacolo davvero terribile, come potete vedere dalle immagini.

Un volo pauroso

Dopo essere decollata l'auto è entrata nel terreno di una chiesa vicina atterrando proprio fra le costruzioni del cimitero. Prima di schiantarsi al suolo e accartocciarsi come vedete dalla foto, l'auto ha anche falciato in volo un albero di pino.

I vigili del fuoco e i soccorritori intervenuti sul luogo dell'incidente hanno dovuto estrarre il guidatore dall'auto tagliando le lamiere contorte e trasportarlo in un vicino ospedale. Al momento non sono note le condizioni del guidatore.

Alcol e velocità, ingredienti per il disastro

Quello che è certo è che i soccorritori hanno subito segnalato l'odore di alcol nell'abitacolo e infatti il tasso alcolemico dell'automobilista è risultato 14 volte superiore al limite di 0,20 g/l in vigore in Polonia. Ricordiamo che in Italia lo stesso limite parte da 0,50 g/l.

Quanto accaduto in Polonia ci ricorda quanto sia importante mettersi alla guida solo quando si è in condizioni psicofisiche ottimali e mai sotto l'effetto di alcol o sostanze stupefacenti che possono portare risultati come questi o anche più gravi che possono coinvolgere altri e avere pesanti conseguenza penali per omicidio stradale.

Rotonde a regola d'arte

A margine dell'accaduto viene anche da riflettere sulla sicurezza delle nostre strade e delle rotonde in particolare, che non potranno mai essere "a prova di pazzo" come in questo caso, ma che vanno sempre costruite secondo precisi e rigorosi standard progettuali.