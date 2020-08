Anche nelle offerte di agosto, MINI continua a proporre una formula già vista nel corso dell'estate, e che vedremo molto probabilmente anche in futuro, abbastanza unica tra le case automobilistiche: la promozione si chiama Why-Buy Flex, e prevede anche l’aggiunta degli Ecobonus MINI.

Vediamo la logica di questa formula su una Mini “da famiglia”, la MINI Cooper Countryman Baker Street Edition. Il prezzo scontato scende fino a 25.500 euro, in caso di permuta di una vettura fino a Euro 4 di proprietà da almeno 6 mesi; l’anticipo per passare al modello nuovo è comunque di 3.330 euro.

A questo punto, il finanziamento dura soltanto un anno, con un tasso molto agevolato: 139,78 euro mensili per 11 rate (TAN 1,99%, TAEG 3,49%), mentre la maxi rata finale è molto alta, 21.062,21 euro.

Il tutto senza spese di istruzione pratica o di incasso, e con la polizza MINI Credit Protection Free in omaggio. La rata finale può essere poi rifinanziata, oppure si può restituire la vettura, eventualmente considerando l’importo come anticipo.

Vantaggi

La promozione, valida solo su alcuni modelli e nel più dotato allestimento Baker Street, prevede secondo la casa sconti e vantaggi iniziali superiori complessivamente ai 5.000 euro.

La formula della rateazione di un solo anno è stata forse pensata più per le MINI a tre porte, ad esempio per i neopatentati, però può avere un senso anche per modelli più grandi, in un periodo che potrebbe avere più di un’incertezza per il futuro.

Anticipo e rata sono molto bassi, con assicurazione sul credito inclusa, tassi ridotti e senza spese di finanziamento.

Svantaggi

Ovviamente, è una formula non molto adatta per il possesso della vettura, in previsione del riscatto successivo, dal tasso sicuramente più alto e non indicato nell’esempio.

Per ottenere lo sconto maggiore occorre una vettura in permuta Euro 4, che, per rendere più conveniente l’operazione, dovrebbe avere ancora un valore che copra in parte l’anticipo di 3.330 euro.

In sintesi

Modello (esempio) MINI Cooper Countryman Baker Street Edition Promozione Why-Buy Flex, MINI Free Scadenza 31 agosto 2020 Listino scontato 25.500 euro Servizi aggiuntivi Assicurazione sul credito, zero costi del finanziamento Anticipo 3.330 euro Rate 11 da 139,78 euro TAN 1,99% TAEG 3,49% Maxi rata finale (VFG) 21.062,21 euro Limite chilometrico Non indicato Limitazioni e condizioni Rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 di proprietà da almeno 6 mesi per ottenere l’Ecobonus MINI