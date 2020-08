Il Premier Technical Artist della Formula 1, Giorgio Piola, ha lanciato una nuova campagna Kickstarter per offrire agli appassionati di questo sport l'opportunità di garantirsi questo orologio da collezione in modo molto più accessibile, oltre ad altri regali esclusivi.

Piola, che ha partecipato a più gran premi di chiunque altro, ha lanciato la sua nuova linea di orologi chiamata Speedtrap, con un'edizione limitata che viene offerta attraverso il sito di raccolta fondi Kickstarter.

Durante questa campagna crowdfunding, un orologio Piola Speedtrap può essere acquistato a partire da 400 dollari (circa 335 euro al cambio attuale), che è quasi irrisorio per un pezzo unico ispirato alla storia della F1.

Vari colori e cinturini intercambiabili

I modelli Piola Speedtrap sono caratterizzati da cinturini in silicone intercambiabili, tachimetri sulla lunetta e cinque colori distinti, ciascuno con un'illustrazione tecnica Piola incisa sul retro della cassa.

Gli orologi sono assemblati in Svizzera, sono azionati da un meccanismo svizzero ad alta precisione e, come immaginabile, recano orgogliosamente sul quadrante la dicitura "Swiss Made".

Il cronografo Ronda 5040.D misura i minuti, i secondi e anche i decimi di secondo, incorporando nel quadrante anche la data. Il vetro è in zaffiro con rivestimento antiriflesso, mentre la cassa è in acciaio inossidabile 316L di grado chirurgico.

La collezione Speedtrap sarà disponibile nei colori nero, blu, verde, rosso e giallo; la cassa misura 45 millimetri di larghezza per uno spessore di 14,6 millimetri. Ogni orologio sarà dotato di due cinturini aggiuntivi, per rinfrescarne il look quando si vuole.

Altri premi esclusivi per chi partecipa

La vostra promessa permetterà a questo progetto di concretizzarsi, e in più i sostenitori avranno accesso non solo a speciali sconti dai futuri prezzi di vendita al dettaglio, ma saranno anche ricompensati con altri regali esclusivi ispirati alla Formula 1.

Giorgio Piola, designer dell'orologio, ha detto: