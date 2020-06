Circa un mese fa, Jacob & Co. Ltd. aveva presentato un orologio da 250.000 euro che portava nel quadrante un motore Bugatti W16 totalmente funzionante. Ora però non è più disponibile, e l'azienda ha inserito nella sua collezione un altro orologio ancora più complesso ed esclusivo.

Si chiama Jacob & Co. Twin Turbo Furious, fa parte della Collezione Grandi Capolavori dell'azienda e, con i suoi 500.000 euro, rende omaggio all'hypercar Bugatti Chiron Super Sport 300+.

Lussuoso e tecnologico

Questo orologio tanto elegante quanto costoso è disponibile in due versioni: una in titanio nero DLC Grado 5 e fibra di carbonio, mentre l'altra è in oro rosa 5N a 18 carati e fibra di carbonio.

A differenza del precedente orologio Jacob & Co. con una miniatura del W16 Bugatti nel quadrante, il Twin Turbo Furious si ispira direttamente all'auto da 4,3 milioni di euro a cui rende omaggio: i materiali e i colori sono molto simili all'hypercar, così come la complessità e l'esclusività che li accomuna.

Il lussuosissimo orologio, infatti, è dotato - fra le altre cose - di una ripetizione decimale dei minuti: pochissimi costruttori al mondo creano questo tipo di tecnologia, dato che si tratta di un complicato processo in cui vengono coinvolti oltre 800 componenti.

Più esclusivo della Chiron

Se si guardano i numeri, in verità l'orologio è quasi più esclusivo dell'auto a cui si ispira: se la Chiron Super Sport 300+ è limitata a 30 esemplari, infatti, ciascuna versione dell'orologio vedrà solo 18 acquirenti.

Se state cercando un modo per far capire agli altri la portata del vostro conto in banca, un'altra idea potrebbe essere l'orologio da 260.000 euro che ha dentro un W16 funzionante... Conto in banca a parte, quale vi piace di più?