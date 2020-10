Chi vuole viaggiare su un enorme fuoristrada anfibio capace di far sembrare minuscolo anche un Mercedes-AMG G63 6x6 sa che da un po' di anni può contare sull'Avtoros Shaman 8x8 che di ruote motrici ne ha addirittura otto, come dice il nome.

La cosa ancora più sorprendente è la capacità di questo mostro dell'offroad di viaggiare anche in acqua, in pratica di navigare (e non solo) come ci mostra un nuovo video a Dubai di Supercar Blondie.

Con l'elica posteriore naviga anche lui

L'ultima evoluzione del fuoristrada estremo prodotto in Russia non si limita infatti a muoversi su terreni molli e sabbiosi come quelli della spiaggia e del bagnasciuga, grazie ai grandi pneumatici tassellati a bassa pressione.

Bloccando le ruote e mandando la potenza del motore all'elica posteriore l' Avtoros Shaman 8x8 si muove anche in acqua, galleggiando e spostandosi ad una velocità che sembra sufficiente a superare brevi tratti di mare.

Otto ruote sterzanti per muoversi in diagonale

Una volta ripreso il contatto col fondo marino si possono azionare di nuovo le otto ruote motrici che fra l'altro sono tutte sterzanti e permettono al gigantesco offroad di viaggiare in diagonale sulla spiaggia dell'emirato.

Fotogallery: Avtoros Shaman 8x8

14 Foto

Lo Shaman 8x8, che come potete vedere ha posto di guida centrale, due sedili arretrati e panche posteriori, ha un motore diesel da 170 CV che consente di raggiungere al massimo i 71 km/h. Il serbatoio da 270 litri è però sufficiente per un'autonomia di ben 1.215 km.

[Fonte: Supercar Blondie via Youtube]