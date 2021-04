Chi cerca un'auto nuova e sta valutando il noleggio a lungo termine si trova spesso a "spulciare" le offerte che si trovano online, ma sono tantissime. L'idea di un aggregatore che permetta di muoversi con più agilità fra le tantissime formule proposte non è nuova. Horizon Automotive punta ad offrire una panoramica personalizzata, con un benchmark su sette diversi noleggiatori.

Tra i servizi offerti ci sono anche la presa e riconsegna dell'auto per la manutenzione, il lavaggio e la sanificazione del mezzo a domicilio. Di seguito vi spieghiamo meglio come funziona.

Ricerca dell'auto personalizzata

In pratica muovendosi tra le pagine del nuovo sito è possibile orientare la propria ricerca attraverso strumenti diversi, dalle offerte del mese alle offerte "green" dedicate ad auto ibride ed elettriche, fino ad arrivare ad un vero e proprio configuratore dove selezionare le caratteristiche desiderate dell'auto a noleggio, dalla carrozzeria al motore al tipo di cambio, passando per posti a sedere, potenza e prezzo.

Una volta fatta la ricerca dell'auto giusta per le proprie esigenze, o dopo essersi affidati al sistema di scelta passo-passo "Lasciati guidare" è possibile confrontare le varie offerte disponibili affiancando valori fondamentali come la rata mensile, l'anticipo, la durata del noleggio, i chilometri annui inclusi e i servizi inclusi come assistenza stradale, RC auto, polizza furto e incendio, manutenzione e polizza kasko.

Una volta trovata l'auto a noleggio che interessa si può chiedere un preventivo, una prova su strada quando disponibile, oppure salvarla nell'account personale chiamato "My Garage" per fare ulteriori confronti o semplicemente conservare preventivi e contratti.

Questo nuovo sistema di personalizzazione e ricerca delle auto a noleggio a lungo termine sviluppato da Horizon Automotive è pensato sia per i privati che per le partite IVA, senza tralasciare ovviamente le aziende, ed è consultabile online su qualsiasi dispositivo, anche da smartphone.

Servizi a domicilio e scelte green

Un'ultima peculiarità da segnalare sul nuovo sito di Horizon Automotive è proprio quello di poter orientare la propria scelta verso la mobilità sostenibile, usando la sezione Green che contiene fra l'altro anche la mappa delle colonnine di ricarica per auto elettriche e i bride plug-in.

Solo per il mese di lancio del sito è previsto poi un "Welcome Bonus" di 500 euro in buoni carburante per ogni contratto sottoscritto dal cliente.