Oggi, durante la presentazione della ID.4 GTX, è arrivato l'annuncio ufficiale dell'arrivo della ID.5, il SUV coupé elettrico su base MEB, pronto anch'esso a indossare i panni della neonata gamma sportiva a emissioni zero: GTX.

A marzo abbiamo visto la ID.5 sulla neve in alcune foto spia ma nel video qui sotto trovare le prime immagini ufficiali, sono a partire dal 20esimo minuto. Quando arriverà? "Presto" (Coming soon, dice la casa). Il debutto della Volkswagen ID.5 è infatti previsto per il quarto trimestre 2021.

Cosa si vede in quei pochi minuti

Camuffata in giallo e rosso, la Volkswagen ID.5 si vede nel video correre in un ambiente surreale, a metà strada tra il terrestre e l'extra terrestre. Il percorso non è asfaltato, ma assomiglia ad una strada sterrata dove il crossover mette alla prova le sue doti fuoristradistiche.

La targa palesa la sua identità e poco dopo l'atmosfera si raffredda, lei corre e sterza sulla neve, ad ulteriore conferma che lo sguardo di Wolfsburg è puntato sulle sue caratteristiche tecniche. È così che arriva in città e la scena si conclude con la luce, chiaro riferimento alla trazione elettrica.

Una famiglia numerosa

Le fiancate e il tetto della ID.5 ricordano la ID.4 (nominata di recente World Car of the Year) e i passaruota sono molto alti (probabilmente gli pneumatici sono da 19 o 20”). La ID.5 condivide con la ID.4 il powertrain elettrico e da subito dovrebbe essere disponibile con una singola unità elettrica con potenza di 204 CV e trazione posteriore. Anche la ID.5 GTX dovrebbe essere strettamente legata alla ID.4 GTX.

E' così che la famiglia ID di Volkswagen è destinata ad allargarsi. Ricordiamo che in arrivo ci sono anche piccole elettriche adatte alla città ovvero la ID.1 e la ID.2.