La Suzuki Jimny ha una storia lunga 50 anni caratterizzata da linee semplici e squadrate e da buone caratteristiche off-road. In Europa e in Italia è disponibile esclusivamente come autocarro con due posti e l’unico allestimento Pro piuttosto completo.

Ma come sarebbe una Suzuki completamente base? La risposta ce la dà il mercato australiano con l'allestimento Lite.

Parola d’ordine: “semplicità”

Solo qui, infatti, viene venduta la Suzuki Jimny Lite, la versione più essenziale di tutta la gamma. La dotazione comprende fari alogeni, cerchi in acciaio neri da 15” e specchietti con calotta in plastica non colorata. Nell’abitacolo troviamo climatizzatore manuale, radio con lettore CD e connettività Bluetooth e poco altro.

Sotto al cofano c’è il noto 1.5 a benzina da 104 CV abbinato al cambio manuale a 5 rapporti e alla trazione integrale.

Nonostante l’equipaggiamento molto basico, la Jimny si presta comunque per ricevere tanti accessori aftermarket per farla sembrare una fuoristrada dura e pura.

Prima l’ibrida, poi la 5 porte?

In Europa la piccola Suzuki rappresenta una nicchia di mercato. Tuttavia, nel resto del mondo la richiesta è elevatissima. La Casa giapponese ha ammesso, infatti, che nel 2018 la produzione ha subito dei rallentamenti proprio a causa dei tanti ordini ricevuti. I problemi sembrano essere rientrati, tanto che Suzuki starebbe programmando la creazione di una versione a 5 porte con motore turbo.

La nuova Jimny 5 porte dovrebbe arrivare nel 2022 e per il momento si è parlato esclusivamente del mercato indiano. Non è escluso però che in un secondo momento venga preso in considerazione anche quello europeo.

Nel frattempo, Suzuki sta studiando il ritorno del modello anche con omologazione da autovettura. Per limitare le emissioni e per evitare multe salate dell’Unione Europea, la Casa potrebbe presto introdurre una motorizzazione mild hybrid più parca anche a livello di consumi.