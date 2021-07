Toto Wolff vende la sua Mercedes. No, non stiamo parlando del team di Formula 1, ma del modello appartenuto proprio al direttore esecutivo della scuderia tedesca.

Si tratta di una rara SL 65 AMG Black Series del 2009 ed è in vendita presso lo specialista inglese Tom Hartley Jnr.

Un V12 senza limiti

Svelata al Salone di Parigi del 2008, la Black Series è una delle SL più potenti di sempre ed è stata collaudata al Nurburgring proprio da Wolff. Rispetto ad una SL 65 AMG “normale”, infatti, ha 58 CV in più e fa segnare 250 kg in meno sulla bilancia.

Sotto il cofano c’è un mostruoso 6.0 V12 con turbo e sistema di raffreddamento maggiorati, un nuovo impianto di scarico e una centralina rivista per arrivare a sprigionare 670 CV e 1.000 Nm di coppia.

Grazie anche al rapido cambio automatico a 5 rapporti e agli enormi pneumatici ad alte prestazioni di misura 325/30 da 20” al posteriore, la Mercedes scatta da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi e raggiunge i 320 km/h.

Come nuova (anche nel prezzo)

Oltre al kit aerodinamico e alla carrozzeria più larga di 14 cm, la Mercedes presenta tetto e spoiler in fibra di carbonio e cerchi in lega AMG, mentre l’abitacolo ha rivestimenti in pelle Nappa e alcantara.

La SL 65 AMG Black Series è stata prodotta in soli 350 esemplari. Il modello in vendita ha percorso poco più di 5.000 km ed è fornito con tutta la documentazione ufficiale del caso, incluso l’atto di vendita firmato da Toto Wolff.

La trattativa per la supercar è privata e la concessionaria non fornisce dati riguardo al prezzo. Da nuova, la Mercedes costava circa 350 mila euro e le quotazioni sono rimaste più o meno le stesse. Un esemplare ben conservato, infatti, potrebbe valere anche 300-320 mila euro. E le quotazioni sono destinate a crescere col passare degli anni.