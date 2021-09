Di SUV e crossover con potenze da supercar ne conosciamo davvero tanti e tra i più curiosi e folli di sempre non si può non nominare la Nissan Juke-R700, versione esagerata ogni oltre dire del crossover giapponese che ai classici motori disponibili di serie ha preferito il V6 di 3,8 litri della sorella GT-R.

Una follia frutto della collaborazione tra Nissan e il preparatore inglese RML Group prodotta in appena 5 esemplari, ai quali nel 2021 ne sono sopravvissuti appena 3: 2 di proprietà della Casa giapponese, uno appartenente a un privato e ora pronto a traslocare. Il concessionario tedesco VDM Cars ha infatti da poco pubblicato l'annuncio col quale mette in vendita l'unica Nissan Juke-R700 marciante. Il prezzo? 237.941 euro.

Quasi "regalata"

Si tratta della seconda volta in poco più di un anno in cui il crossover sotto steroidi finisce sul web alla ricerca di un acquirente. La prima volta era comparso sulle pagine sul sito James Edition con richiesta di 649.500 euro, cifra con la quale ci si possono portare a casa (per rimanere in tema SUV con super potenze) 2 Lamborghini Urus super accessoriate, alle quali si potrebbe aggiungere anche un paio di nuove Juke infarcite di optional.

Meno di 20 mesi dopo ecco che il prezzo è crollato e - almeno secondo chi la Nissan Juke-R700 la sta mettendo in vendita, non supera nemmeno i 240.000 euro. Tornando al pargone di prima, ci prendereste una Urus con qualche optional in più.

Crossover col pedigree

Fare un prezzo per un modello unico è certo difficile, specialmente considerando che sotto le forme stravolte della Juke di prima generazione si nasconde di fatto una Nissan GT-R. Dalla coupé sportiva derivano infatti il telaio, debitamente accorciato, il V6 di 3,8 litri, uno degli ultimi motori al mondo ad essere assemblato a mano da ingegneri specializzati, la trazione integrale e l'impianto frenante.

L'abitacolo, inserito in una carrozzeria completamente in fibra di carbonio, prevede 2 posti secchi, roll-bar in acciaio, sedili super sportivi e un impianto stereo Bose. Casomai il sound del V6 non dovesse bastarvi come colonna sonora. Il sito della VDM Cars sul quale è in vendita la Nissan Juke-R700 indica anche la presenza di aria condizionata automatica, vari airbag, navigatore satellitare e tanto altro.