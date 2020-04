Nata dalla collaborazione tra Nissan e RML Group (preparatore inglese), la Juke-R700 oggi può essere vostra per una cifra non proprio alla portata di tutti: quasi 650.000 euro. Perché un prezzo tanto alto? Di sicuro bisogna tenere conto dei costi relativi al processo di costruzione, che hanno visto trapiantare la meccanica della GT-R sotto il corpo della Juke, ma non solo.

Questo esemplare, inoltre, è forse il più raro della 'covata' e, di fatto, è l'unico che è possibile trovare sul mercato. Con due modelli coinvolti in incidenti ed altri due di proprietà di Nissan, si tratta dell'ultimo a poter essere acquistato.

Frankenstein su ruote

Per essere precisi e far capire il livello di complessità del progetto basta pensare che sotto questo mostro non ci sono solo componenti come motore, trasmissione e sospensioni della GT-R, ma, addirittura, troviamo lo stesso telaio, accorciato e capace quindi di ospitare e gestire il V6 da 700 CV.

Il passo, invece, si accorcia di 15 cm e all'interno troviamo una struttura che conta su un roll-bar in acciaio. Inoltre, l'auto è più larga e tutti i pannelli della carrozzeria sono in fibra di carbonio. Le sospensioni vantano ammortizzatori da corsa sviluppati per la pista e completamente regolabili.

Il resto degli ingredienti

I freni sono gli stessi della GT-R, con dischi da 400 mm all'anteriore e anche cerchi e pneumatici rimangono invariati quanto a misure. Non bisogna dimenticarsi poi del V6 da 3,8 litri, capace di erogare fino a 700 CV (100 in più rispetto alla GT-R più potente in commercio). Per scaricarli a terra c'è la trazione integrale che ripartisce gran parte della potenza sull'assale posteriore.

Come già detto, all'interno troviamo una struttura tubolare di rinforzo e alcuni elementi che rimandano alla supercar giapponese. Un particolare che nessuno si sarebbe aspettato, invece, è l'impianto audio realizzato da Bose, per arricchire il sound del motore. Se pensate di non poterne fare a meno, quindi, sappiate che la Juke R700 è in vendita in Germania sul sito James Edition (realtà che tratta anche auto di lusso), a 649.500 euro.