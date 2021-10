Motorsport Games Inc. (NASDAQ: MSGM) ("Motorsport Games") ha annunciato che dopo un'emozionante prima gara, il palcoscenico è pronto per il secondo round della Le Mans Virtual Series, la 6 Ore di Spa Virtual, prevista per il 16 ottobre 2021 alle 07:30 EDT.

La gara di sabato vedrà la partecipazione di 38 iscritti (elenco iscritti QUI). Le Mans Virtual Series è una joint venture tra Motorsport Games - uno dei principali sviluppatori di giochi di corse, editore e fornitore di ecosistemi di eSport di serie ufficiali di corse automobilistiche in tutto il mondo - e l'Automobile Club de l'Ouest ("ACO") - il creatore e organizzatore della famosa 24 Ore di Le Mans e promotore del FIA World Endurance Championship (il "FIA WEC").

La stagione 2021-22 della Le Mans Virtual Series è composta da 5 round, il secondo dei quali è la 6 Ore di Spa Virtual. I 38 prototipi e granturismo iscritti alla gara endurance si sfideranno virtualmente sul famigerato circuito belga di 7 chilometri, comprese curve e pieghe famose come Eau Rouge, Raidillon, Stavelot e La Source.

La trasmissione in diretta presenterà il commento principale di Duncan Vincent della FIA WEC, insieme a Chris McCarthy e Lewis McGlade. Tutti i dettagli su come seguire la trasmissione e tutto l'evento sono disponibili di seguito, inclusa la diretta su www.lemansvirtual.com.

ll round 2 della Le Mans Virtual Series arriva sulla scia di un primo appuntamento di successo che ha visto oltre 2,6 milioni di impression in tutto il mondo e un'emozionante vittoria del Realteam Hydrogen Redline.

Il primo round del campionato di gare endurance eSports è stata una 4 Ore di Monza ricca di azione e incidenti, svoltasi il ​​25 settembre 2021. Le oltre 2,6 milioni di impression sui canali ufficiali durante il solo weekend di gara hanno posto le basi per una serie di grande successo.

Gli spettatori possono aspettarsi ancora più emozioni per il prossimo round! I piloti del Realteam Hydrogen Redline Dani Juncadella, Jeffrey Rietveld e Michal Smidl hanno conquistato il 1° posto assoluto, mentre GPX Rebellion Esports e il team Floyd Bykolles-Burst hanno chiuso rispettivamente al 2° e 3° posto.

Mitchell Dejong, Mack Bakkum e Martin Kronke del Porsche Esports Team hanno portato gli onori della Le Mans Grand Touring Endurance in una classe che comprendeva non meno di cinque diversi costruttori rappresentati.Guarda i video highlights delle gare del 25 settembre, che hanno posto le basi per un secondo round ricco di azione, qui!

La Le Mans Virtual Series riunisce piloti reali e di alto livello come Jenson Button, Alex Palou, Stoffel Vandoorne, Louis Deletraz e una serie dei migliori piloti virtuali del mondo che competono insieme in 5 gare endurance che vanno dalle 4 alle 24 ore di durata.

La serie di quest'anno si concluderà con la 24 Ore di Le Mans Virtual, che si svolgerà in diretta e sarà trasmessa in televisione all'Autosport International ("ASI") di Birmingham, nel Regno Unito, nel gennaio 2022.

Qui è dove puoi seguire tutta l'azione del weekend, in diretta e senza interruzioni:

Venerdì 15 Ottobre 2021: (ore italiane)

19:00 Qualifying show in diretta (non disponibile sui canali WEC o 24 Ore di Le Mans)

19:10 – 19:30 Qualifiche GTE

19:40 – 20:00 Qualifiche LMP

Sabato 16 Ottobre 2021:

10:00 – 12:00 Warm up

13:30 Le Mans Virtual Series show in diretta

14:00 Gara 6 Ore di Spa