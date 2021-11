Mansory è conosciuta per i suoi tuning stravaganti. L’atelier tedesco è famoso per trasformare (esagerando, a volte) le supercar in bolidi unici al mondo. E l’Aston Martin DBX non fa eccezione. Così, il SUV inglese si mostra in una veste inedita con un kit estetico più che abbondante e una riserva di potenza infinita.

Fatta per attirare l’attenzione

Guardando le foto della creazione di Mansory si può dire di tutto tranne che si tratti di un modello sobrio. Il frontale della DBX è stato modificato con larghissime prese d’aria e generosi profili dei paraurti in fibra di carbonio. Rinnovate anche le fiancate con enormi passaruota e minigonne sporgenti, senza dimenticare i cerchi in lega da 24”.

Ma queste modifiche “impallidiscono” in confronto al nuovo design del posteriore. Mansory, infatti, ha installato ben due spoiler, uno sistemato sul lunotto e uno sul portellone. E non è chiaro se questa soluzione abbia migliorato l’aerodinamica dell’Aston Martin. Infine, non può mancare il diffusore (rigorosamente in fibra di carbonio) con doppio scarico centrale.

Abitacolo verde lime e 810 CV

Paradossalmente, l’abitacolo con inserti e dettagli in “Limegreen” sembra essere la modifica meno appariscente di tutto il kit. Al di là del nuovo colore, gli interni dell’Aston Martin sono rimasti praticamente immutati e offrono ancora un alto livello di lusso.

Per mettere d’accordo tutti basta guardare gli interventi al motore. Il 4.0 V8 da 551 CV è stato portato a 810 CV e 1.000 Nm di coppia grazie a turbo maggiorati installati da Mansory. Il tuner ha aggiornato anche la centralina, l’impianto di scarico e il filtro dell’aria. Il risultato è un SUV capace di toccare i 325 km/h e di scattare da 0 a 100 km/h in 3,8 secondi.

L’atelier non rivela mai i prezzi delle sue creazioni, ma è probabile che tanti possessori di una DBX da oltre 200 mila euro non si facciano molti problemi a sborsare un extra per rendere ancora più esclusivo il proprio modello.