L’officina di Mansory si distingue da sempre per tuning piuttosto eccessivi e, a volte, controversi. L’impressione è che anche questa volta il tuner tedesco si sia fatto prendere un po’ troppo la mano.

La Lamborghini Urus che vi mostriamo è stata elaborata appositamente per un cliente del Qatar, il quale ha scelto delle personalizzazioni decisamente poco sobrie.

Sobrietà, questa sconosciuta

Già di per sé l’Urus di Mansory, ribattezzata dal tuner col nome di Venatus, non è esattamente poco appariscente. Le linee tesissime della Lamborghini di partenza sono rese ancora più esasperate con carreggiate maggiorate e paraurti molto affilati ed elaborati. Come tutte le migliori supercar messe a punto dall’officina tedesca, non mancano i numerosi dettagli in fibra di carbonio su cofano, specchietti, minigonne e spoiler.

Tuttavia, il vero eccesso arriva quando si sale a bordo dato che l’abitacolo è completamente viola. I pannelli, i sedili e la corona del volante sono viola. Non importa che sia pelle o alcantara, c’è un unico colore a dominare gli interni. Per “staccare” l’occhio ci sono degli inserti in fibra di carbonio, ma il primo impatto è decisamente diverso da quello di un’Urus tradizionale.

Se non l’avevate notato, comunque, l’insolita tinta è presente anche negli esterni. Ad esempio, la ritroviamo nelle pinze dei freni e come elemento di decorazione degli specchietti e delle feritoie laterali.

850 CV con stile

Al di là degli interni, ciò che mette d’accordo tutti è la cura vitaminizzante che Mansory ha riservato al 4.’ V8 biturbo. I 650 CV e gli 850 Nm erogati dal propulsore di partenza sono saliti fino a 650 CV e 1000 Nm di coppia. I valori sono stati raggiunti attraverso una centralina rimappata e un nuovo impianto di scarico sportivo.

Il tuner non ha parlato ufficialmente di prestazioni, ma ci aspettiamo un’accelerazione 0-100 km/h intorno ai 3 secondi e una velocità massima superiore ai 310 km/h.

Il prezzo di tutte le modifiche? Mansory lo rivela solo a chi è davvero interessato all’acquisto.