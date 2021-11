Suzuki si rilancia nel segmento dei SUV puntando sulla nuova S-Cross. Rinnovata da cima a fondo, si tratta dell’erede del modello in vendita dal 2013 e aggiornato nel 2016.

Anche se il look è tutto nuovo, in realtà la S-Cross di seconda generazione conserva dimensioni, motori e una buona dose di versatilità. Ecco tutte le principali novità.

Cambia stile, ma non forma

Lo stile della nuova S-Cross è più maturo e deciso rispetto alla precedente generazione. L’obiettivo degli ingegneri Suzuki è stato quello di rendere più muscolose le proporzioni con un frontale più grande e un posteriore più elaborato.

Davanti troviamo la nuova calandra con dettagli cromati e in nero lucido. L’inserto cromato unisce i fari LED a tre elementi, mentre la protezione per il sottoscocca fa capire che la Suzuki può cavarsela anche lontano dalla strada. Scorrendo la fiancata pulita e con una linea di cintura piuttosto alta, si arriva alla nuova “coda”.

Qui troviamo fari sviluppati in orizzontale uniti al centro da un inserto nero. Non mancano anche un piccolo spoiler e le protezioni nere per il paraurti. Le proporzioni regolari del posteriore consentono di ottenere uno spazio per i bagagli di 430 litri ben sfruttabile in altezza e larghezza.

Nonostante i cambiamenti, comunque, le dimensioni sono identiche al modello precedente. Parliamo sempre di 4,30 metri di lunghezza, 1,79 m di larghezza e 1,58 m di altezza.

Interni, dotazione e un unico motore

Gli interni della Suzuki sono sobri e senza eccessi tecnologici. Al centro dell’abitacolo si staglia il monitor touch da 9” del sistema d’infotainment che offre la connettività wireless con Apple CarPlay e Android Auto e la possibilità di visualizzare la telecamera a 360° e tante informazioni sulla vettura.

Il tetto panoramico a scorrimento della S-Cross crea un ambiente luminoso, mentre i sedili rivestiti in pelle completano la dotazione di serie.

Dalla console centrale si può comandare l’AllGrip Select che consente di scegliere la modalità di guida più adatta per ottimizzare i consumi o affrontare con maggior sicurezza i fondi scivolosi.

Completa anche la dotazione di sicurezza che comprende cruise control adattativo con funzione di Stop & Go, mantenimento di corsia, Blind Spot Monitor e Rear Cross Traffic Alert, con quest’ultimo che avvisa il conducente di un veicolo in arrivo quando si effettua una retromarcia.

Disponibile con la trazione integrale di serie, l’intera gamma della nuova S-Cross avrà una motorizzazione mild hybrid 1.4 a benzina da 48 V e con 129 CV, sia a trazione anteriore che integrale Allgrip. Nel 2022, invece, arriverà una versione ibrida plug-in.

La nuova Suzuki sarà disponibile in concessionaria entro la fine del 2021 in 8 colorazioni tra cui la Canyon Brown Pearl Metallic e l’Energetic Red Pearl. Il listino e gli allestimenti devono ancora essere comunicati.