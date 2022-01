Il Gruppo Renault ha firmato un accordo di collaborazione di tipo joint venture con Geely Group, attualmente il più grande gruppo automobilistico cinese, per il debutto di nuovi modelli ibridi (HEV) ad alta efficienza, ma anche altri tradizionali con motori a combustione interna.

La collaborazione prevede la produzione di questi nuovi modelli a partire dal 2024 nello stabilimento Renault-Samsung di Busan, in Corea del Sud, con obiettivo il mercato sudcoreano in primis ma anche l'esportazione sul resto del continente asiatico.

Si inizia dalle ibride

I nuovi modelli a produzione congiunta sfrutteranno la piattaforma modulare compatta (CMA) del Gruppo Geely, capace di ospitare architetture esclusivamente termiche o con sistema ibrido. Renault invece contribuirà sul fronte del design - per uniformarlo di più ai gusti del mercato euroasiatico, ben diverso da quelli cinesi - e dei servizi per l'esperienza del cliente.

Benché per il momento non si parli né di vetture elettriche né di esportazioni in Europa, questa joint venture rientra nel programma "Renaulution" di Renault con la quale la Losanga punta ad aggiornare il marchio RSM e il proprio portafoglio di prodotti, mediante tecnologia, ingegneria e servizi che si differenzino dal resto dei produttori.

Luca de Meo, CEO del Gruppo Renault, ha detto a riguardo:

"Siamo felici di avviare una partnership così innovativa con il Gruppo Geely, che ha un impressionante track record nell'industria automobilistica. Attraverso questo progetto, Geely Holding e il Gruppo Renault aprono la strada per proseguire 20 anni di cammino di successo di RSM e di contributo all'industria sud-coreana."

Eric Li, Presidente del colosso cinese Geely, ha detto che l'unione delle forze con Renault sarà vincente: