Vi ricordate? Nel 2018 è stato creato il World Car Person of The Year (parte della serie World Car Awards), un premio "nuovo" nel mondo dell'auto che non va a celebrare direttamente un modello o un brand in sé, ma i singoli individui che sono riusciti a dintiguersi e a spiccare nel settore mediante decisioni strategiche nel corso dell'anno precedente.

Il primo vincitore fu Håkan Samuelsson, Presidente e CEO di Volvo, mentre l'anno seguente venne eletto Sergio Marchionne, AD di FCA Group scomparso nell'estate dell'anno precedente. Seguirono poi Carlos Tavares come CEO del Gruppo PSA nel 2020, e Akio Toyoda come Presidente e CEO di Toyota nel 2021.

Per la quinta edizione di questo premio sono appena stati pubblicati i nomi dei cinque finalisti, da cui verrà selezionato il vincitore del WCPOTY 2022 . Eccoli in ordine alfabetico:

Chi sono i finalisti

Seguendo sempre l'ordine alfabetico, la lista si apre con Shailesh Chandra di Tata. Presidente della Business Unit del trasporto passeggeri Tata, si è trovata a gestire una svolta decisiva per il suo brand in un anno complesso. La sua strategia di elettrificazione è stata significativa, il tutto accompagnato da progressi nel design e nella tecnologia.

Shailesh Chandra

La lista prosegue con Luc Donckerwolke, Vicepresidente del Design per il Gruppo Hyundai, che ha lanciato una serie di nuovi modelli innovativi nella linea, quali la Hyundai Ioniq 5, la Kia EV6 e la Genesis GV60. E' anche coinvolto attivamente nel lavoro di trasformazione con la Boston Dynamics appena acquisita, mentre i modelli restomod Pony e Grandeur hanno reso omaggio al patrimonio talvolta sottovalutato di Hyundai.

Luc Donckerwolke

I due successivi, James Gay-Rees e Paul Martin, sono un doppio finalista in uno e sono candidati in qualità di Creatori e Produttori Esecutivi del format di Formula 1: Drive to Survive su Netflix. Il loro lavoro in team ha permesso una divulgazione della F1 degli sport motoristici su scala globale.

James Gay-Rees Paul Martin

Il quarto candidato è Tadge Juechter, che ha supervisionato il lancio di una Corvette a motore centrale interamente riprogettata. La Corvette, non a caso nota come la "Fidanzata d'America", è un modello che cattura da sempre l'immaginazione degli appassionati a livello globale. L'aver modificato così profondamente un veicolo storicamente apprezzato e aver creato una nuova sportiva altrettanto interessante gli è valsa la candidatura.

Tadge Juechter

A chiudere la lista c'è Linda Zhang, Ingegnere Capo per lo sviluppo del nuovo Ford F-150 Lightning - variante completamente elettrica del pick-up americano per eccellenza, tutt'oggi il veicolo più venduto Oltreoceano (un veicolo nuovo su 20 è della famiglia Ford Series F). Riuscire a crearne una controparte non inquinante è stata una missione con grandi responsabilità di cui farsi carico, e farà da perno per la trasformazione di Ford in brand a zero emissioni.