All'inizio di un nuovo anno è ormai prassi "tirare le somme". Si fanno le classifiche delle auto più vendute, le più economiche, le più potenti e così via. Ma c'è una classifica a cui non tutti fanno caso, che però è una tradizione per Axalta: i colori più popolari per le auto immatricolate in un anno.

Lo studio si chiama 2021 Color Popularity Report e ogni anno stila una lista dei colori più utilizzati sulle vetture nuove vendute in tutto il mondo. E non è difficile immaginare quale colore abbia vinto quest'anno, se ci si guarda intorno: il bianco si prende il 35% del mercato.

La classifica globale

Come detto qui sopra, il bianco ha dominato anche nel 2021. "Anche", perché in effetti è dal 2011 che questa tonalità si prende la maggior parte del mercato a livello globale, soprattutto in Asia.

Rimane una costante rispetto all'anno precedente il nero con il 19% - lo stesso valore ottenuto dal grigio, per il quale però significa una crescita rispetto al 2020 (in cui arrivò al 15%). Da notare che il grigio argento non rientra nella sezione "Grey", e ha un suo 9% a parte. Sommando tutte le tonalità, quindi, il grigio toccherebbe la seconda posizione con il 28%.

Nei valori minori, a partire dal quinto posto, trova posto il blu con l'8%, il rosso con il 5%, il marrone/beige col 3% e un pari merito dell'1% per verde e giallo. Meno dell'1% invece è occupato dagli altri colori, quali arancione, viola, rosa e quant'altro.

Colore Percentuale di popolarità (Mondo) 1. Bianco 35% 2. Grigio 19% 3. Nero 19% 4. Argento 9% 5. Blu 8% 6. Rosso 5% 7. Marrone/Beige 3% 8. Verde 1% 9. Giallo 1% 10. Altro... <1%

La classifica in Europa

Se si separano i continenti e si studiano come casi singoli, l'Europa è l'unica a discostarsi dal resto del mondo in termini di preferenza di colore: qui infatti non è il bianco a vincere, ma il grigio con il 27% (contando anche l'argento, si arriva al 35%).

Il bianco comunque occupa il secondo posto con il 23%, con il nero che segue a ruota forte di un 22%. La classifica prosegue con l'11% del blu, l'8% dell'argento, il 5% del rosso e il 2% del marrone/beige, per poi finire con l'1% di verde, giallo e gli altri.

C'è poi la divisione per tipologia di auto, e in Europa il grigio (non argento) vince col 30% per le vetture compatte e le sportive, e addirittura col 33% per le medie e per i van. I SUV compatti e medi sono invece bianchi al 30%, mentre per le vetture di lusso (sia berline che SUV) sono al 37% nere.

Perché chi compra "non osa"?

Molto spesso le Case auto tendono non solo a presentare modelli nuovi in colori sgargianti o comunque particolari, ma anche ad aggiornare la propria gamma colori per modelli già in commercio. Eppure, alla fine, la grande maggioranza delle persone sceglie di comprare un'auto nell'82% dei casi (nel 2021) in bianco, nero o grigio di varie tonalità. Perché questo avviene?

I colori particolari, oltre ad una questione di "gamma colori più vasta", servono naturalmente a far saltare all'occhio una macchina a chi la vede in una foto, in un video, magari in una pubblicità - tutti casi in cui l'auto si vede per un tempo limitato e deve farsi notare.

Quando si arriva al momento dell'acquisto, d'altro canto, è un classico pensare a un colore che non vada a "stufare" durante un arco temporale più lungo, talvolta anche di tre, quattro o cinque anni. Se ci si aggiunge che un'auto di un colore neutro è anche più "semplice" da vendere proprio perché incontra più facilmente i gusti di nuovi compratori, il gioco è presto fatto e il trio bianco/grigio/nero domina la partita.

E così i colori più particolari si limitano a vetture di carattere esclusivo, come Ferrari, Lamborghini e Porsche che hanno tutte un proprio sistema di personalizzazione - perché chi compra una vettura di quel calibro, tende a volersi distinguere il più possibile e a renderla unica.

Ci sono alcune eccezioni però, in cui anche un marchio di vetture "non supersportive" viene associato a un colore specifico e raggiunge un certo successo proprio con quella tonalità - ne è un esempio il noto rosso Soul Red Crystal di Mazda.