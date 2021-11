La personalizzazione è uno degli aspetti su cui si stanno concentrando di più le Case che producono auto sportive e di lusso. Lamborghini e Ferrari, ad esempio, mettono a disposizione dei programmi specifici per la scelta di colori, rivestimenti e accessori.

Lo stesso fa Porsche col catalogo “Paint to Sample” (letteralmente “vernice su campione”), il quale è destinato ad ampliarsi ulteriormente nel corso del 2022.

Sempre più scelte

Oltre all’ampia gamma di colori disponibili “di serie”, Porsche mette a disposizione più di 160 tinte pastello e metallizzate. Naturalmente, per scegliere queste tonalità extra occorre essere pronti a sborsare cifre importanti. Negli Stati Uniti, il catalogo “Paint to Sample” passa da 650 a 3.270 dollari (570-2.900 euro) a seconda del modello selezionato.

Nello specifico, la 911 e la 718 possono contare su oltre 100 colorazioni extra, mentre Panamera, Macan e Cayenne possono essere personalizzate in circa 50 colori. La Taycan, invece, è disponibile in 65 tinte diverse. Per il momento, la personalizzazione si può richiedere solo recandosi in concessionaria, ma nel prossimo futuro si potrà avviare la richiesta direttamente dal configuratore online.

Colore su richiesta

Il massimo livello di personalizzazione è offerto dal programma “Paint to Sample Plus”. Disponibile per tutti i modelli tranne la Cayenne, riguarda un catalogo potenzialmente infinito. In questi casi, il cliente fornisce un campione del colore desiderato alla concessionaria, il quale lo invia alla sede di Porsche. I tecnici tedeschi effettuano studi di fattibilità e qualità che possono durare fino a 11 mesi.

Oltre alla lunga attesa, bisogna tenere conto dei prezzi. Sempre negli USA si parla di quasi 23 mila dollari (20 mila euro) per la maggior parte dei modelli. Il prezzo, però, può sfiorare i 26 mila dollari (23 mila euro) per i modelli Turbo e GT della 911 e per le 718 GT.