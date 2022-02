Qual è la caratteristica più importante quando si sceglie un'auto? Sappiate che da un'indagine condotta da AltroConsumo su 52.000 automobilisti provenienti da Francia, Belgio, Spagna, Portogallo e Italia, più di un terzo delle volte è l'affidabilità a fare da padrona.

Partendo da questa indagine e incrociando una serie di dati forniti dai consumatori - fra cui l'età dell'auto, i chilometri effettuati e la quantità e/o gravità di guasti subiti - è stato possibile dare un indice di affidabilità ai vari marchi automobilistici, diviso per categorie di modelli, per rispondere a due domande che molti potrebbero essersi posti: "Quanto è affidabile la mia auto? E qual è il marchio più affidabile?". E sapete quanti soldi servano all'anno come minimo di manutenzione auto?

Ecco tutte le risposte estrapolate dall'indagine e le tabelle con i risultati finali, considerando che AltroConsumo ha stipulato un sistema da una a cinque stelle con l'eventuale plus di "marca più affidabile".

Le CityCar più affidabili

Molti potrebbero aspettarselo, ma nel segmento delle CityCar sono i marchi orientali a dominare, e in particolare i giapponesi: in cima alla classifica (con cinque stelle e badge "marca più affidabile" come plus, per capirci) troviamo infatti Toyota, seguita sul podio da Mitsubishi e Honda. Si prosegue poi con Suzuki, Kia, Hyundai e Mazda - quest'ultima sempre con cinque stelle, ma senza il plus di "marca più affidabile" delle precedenti.

La prima europea in classifica è Dacia (8° posto), seguita a ruota dalla prima fra le tedesche Volkswagen. Per trovare un'italiana bisogna scendere nella classifica, ma non di troppo: si tratta di Lancia, che comunque riesce a rimanere sul cinque stelle e a trovarsi al 22° posto, direttamente sopra a Mercedes. Subito sotto ci sono Fiat (24°) e Alfa Romeo (25°), che però non riescono a prendere cinque stelle e si fermano a quattro.

I 25 marchi più affidabili nelle CityCar (Classifica) Toyota Mitsubishi Honda Suzuki Kia Hyundai Mazda Dacia Volkswagen Nissan Skoda Seat BMW Citroen Peugeot smart Renault Ford Audi MINI Opel Lancia Mercedes-Benz Fiat Alfa Romeo

Le Family Car più affidabili

"Family Car" è la categoria che comprende il Segmento C e il Segmento D, ma in questo caso non vengono considerati i SUV che hanno una sezione a parte (qui sotto).

E anche qui l'oriente vince: gli unici due brand con cinque stelle e il plus di "marca più affidabile" sono le giapponesi Lexus e Toyota, mentre da Mitsubishi - la terza in classifica - si passa alle "sole" cinque stelle. Seguono a ruota le coreane Hyundai e Kia.

Al sesto posto c'è Seat, la prima europea in lista, seguita nuovamente dalle giapponesi Mazda e Honda. La prima italiana in questo segmento è Fiat, al 14° posto, mentre a chiudere la sezione delle cinque stelle è Volvo alla 18esima posizione. A lei segue, come prima con quattro stelle, Audi.

La categoria delle quattro stelle si chiude con Tesla (26°), lasciando che siano Alfa Romeo (27°) e Lancia (28°) ad aprire la sezione delle tre stelle.

I 28 marchi più affidabili nelle berline (Classifica) Lexus Toyota Mitsubishi Hyundai Kia Seat Mazda Honda Skoda Nissan Dacia DS Automobiles Ford Fiat Mercedes-Benz BMW Volkswagen Volvo Audi Peugeot Citroen Jaguar Renault MINI Opel Tesla Alfa Romeo Lancia

I SUV più affidabili

Nella sezione SUV, le cose cambiano rispetto alle due tabelle precedenti: con cinque stelle plus sono sempre due giapponesi a guidare la classifica, vale a dire Lexus e Subaru, ma per la prima volta c'è un'europea sul podio al terzo posto: Porsche.

La Casa di Stoccarda si inserisce comunque in un contorno totalmente orientale, dato che viene seguita da Toyota, Mitsubishi e Kia - con quest'ultima che chiude il cinque stelle plus.

La prima della sezione cinque stelle standard è Seat, seguita da Citroen, Suzuki, Skoda e Ssangyong. Anche qui è Volvo, alla 27° posizione, ad essere chiudifila nel segmento delle cinque stelle.

La prima italiana è Alfa Romeo, che con il 28° posto è anche la prima con quattro stelle, seguita da Jeep, Jaguar e Land Rover. Il 32° posto di Fiat la rende prima marca nelle tre stelle di questa categoria.

I 32 marchi più affidabili nei SUV (Classifica) Lexus Subaru Porsche Toyota Mitsubishi Kia Seat Citroen Suzuki Skoda SsangYong Mazda Honda Hyundai Volkswagen Renault Opel Dacia Mercedes-Benz Audi Ford MINI DS Automobiles BMW Peugeot Nissan Volvo Alfa Romeo Jeep Jaguar Land Rover Fiat

Quanto costa all'anno la manutenzione?

Come detto poco sopra, fra i parametri di confronto principali per l'indagine c'è anche la frequenza di visite in officina, oltre alla quantità e alla gravità di guasti subiti. La maggior frequenza di interventi riguarda la parte elettrica dei veicoli, seguita dal comparto frenante e, come ultimo sul podio, i problemi legati alla combustione del motore.

Era quindi logico estrapolare anche un dato in merito a quale marca sia la più economica in termini di manutenzione nelle officine autorizzate, in modo da considerare non solo l'affidabilità in sé ma anche l'eventuale costo medio si debba sostenere ogni anno per mantenere l'auto "in forma". In fondo trovate una tabella completa, mentre di seguito un piccolo resoconto:

Naturalmente i brand di lusso sono quelli con la spesa maggiore in dodici mesi, con una media pari o superiore a 400 euro annui per Land Rover, Mercedes, Audi e Volvo.

annui per Land Rover, Mercedes, Audi e Volvo. Si scende a 300 euro per brand come Lexus, Alfa Romeo, BMW, Jeep, Mazda, Mitsubishi e Volkswagen.

per brand come Lexus, Alfa Romeo, BMW, Jeep, Mazda, Mitsubishi e Volkswagen. Le migliori in classifica con il costo di manutenzione più basso sono Lancia con 200 euro, Suzuki con 225 euro e Fiat con 240 euro.