Pensi all’America e la prima sportiva che ti viene in mente è la Ford Mustang. L’auto americana per eccellenza diventa California Special, un’edizione esclusiva disponibile in tutta Europa nella sola carrozzeria cabriolet e col rombante motore 5.0 V8.

L’allestimento è un chiaro richiamo alle origini del modello e, in particolare, alle Ford Mustang vendute con questo stesso nome nel 1968.

Personalità americana

L’edizione moderna della Mustang California Special si presenta con una griglia frontale Ebony Black e coi badge GT/CS in Race Red. La caratterizzazione estetica prosegue nelle fiancate dove troviamo delle strisce nere, rosse e grigie con logo GT/CS.

I cerchi in lega da 19” sono nell’esclusiva colorazione Carbonized Gray, in perfetto abbinamento cromatico con lo splitter, le minigonne e il diffusore posteriore. Tra le nove colorazioni disponibili, spiccano le Grabber Blue e Cyber Orange, protagoniste del set fotografico ufficiale e in contrasto con la capote in tela nera che trasforma la Mustang in una cabrio d’altri tempi in 8 secondi.

Atmosfera californiana

Nell’abitacolo, l’allestimento della Ford propone di serie i sedili riscaldati e ventilati rivestiti in pelle con inserti in tessuto grigio Miko, il quale è ottenuto dal poliestere riciclato. Non mancano le cuciture rosse a contrasto e i vari badge California Special e GT/CS su plancia e sedili.

Il quadro strumenti è rifinito in alluminio Carbon Hex, mentre al centro della plancia è confermato il sistema d’infotainment Ford Sync 3 compatibile con Apple CarPlay e Android Auto. Nella dotazione di serie sono inclusi anche il cruise control adattativo, l’avviso anticollisione e il mantenimento di corsia.

Come detto, la Mustang California Special è disponibile solamente nella versione con motore V8 da 450 CV e 529 Nm di coppia (la motorizzazione Ecoboost a 4 cilindri ha lasciato il listino europeo nel 2021). Il motore 5 litri Coyote è abbinabile ad un cambio manuale a 6 rapporti con Rev Matching o ad un automatico a 10 rapporti. Con quest’ultima opzione, lo scatto da 0 a 100 km/h passa da 4,8 a 4,5 secondi, mentre la velocità massima è limitata a 250 km/h.

Il prezzo di listino per l’Italia non è stato annunciato, ma ci immaginiamo una cifra superiore ai 57.000 euro necessari per una Mustang GT Convertible “base”.