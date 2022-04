Sabato 9 e domenica 10 aprile a Roma corre la Formula E. Nel weekend sono attesi circa 20.000 spettatori e la Capitale ha già iniziato ad assaporare l’atmosfera dell’E-Prix con alcuni eventi speciali, tra cui l’iniziativa “Locals on Track” che ha portato centinaia di tifosi a camminare e a correre sul circuito dell’Eur.

Per questa due giorni di gara vi ricordiamo tutte le informazioni principali e come rimanere informati.

Il programma di gara

L’E-Prix di Roma parte ufficialmente sabato 9 con le prime due sessioni di prove libere in programma rispettivamente alle ore 7.15 e alle 9. Alle 10.40 si tengono le prime qualifiche, mentre Gara 1 è prevista per le 15.

Lo spettacolo delle monoposto elettriche ritorna domenica 10 con il terzo round di prove libere al via dalle 8.30. Sempre alle 10.40 partono le qualifiche per Gara 2, col semaforo verde previsto per le ore 15.

Come seguire il Gran Premio

Ricordiamo che tutti gli appassionati che l'evento si può seguire:

sul sito ufficiale e sull’app della Formula E ci sono le prove libere; in TV su Italia Uno, sul sito Sportmediaset.it e su Sky Sport Action sono trasmesse le qualifiche; Gara 1 e Gara 2 vengono trasmesse su Sky Sport Action e Sky Sport e in chiaro su Italia Uno e Sportmediaset

Nel corso del weekend Motorsport.com racconta con news e contenuti tutti gli ultimi aggiornamenti dal paddock con speciali e interviste esclusive ai protagonisti pubblicate anche sulle pagine Facebook e Instagram.