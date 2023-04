Anche nel mese di aprile, Ford prosegue con le offerte su tutta la gamma: se ad esempio la Fiesta sta per lasciare i listini della Casa, non mancano le promozioni Idea Ford su vari modelli.

Il finanziamento di esempio con la rata più bassa riguarda la Ford Fiesta 5 porte in allestimento Titanium, con il 1.1 a benzina da 75 CV.

Il prezzo di listino iniziale di 21.650 euro scende a 18.400 euro se si rottama o si dà in permuta un usato immatricolato entro il 31 dicembre 2012, di proprietà del cliente da almeno sei mesi.

Con il finanziamento, si scende ancora fino a 16.650 euro, portando lo sconto totale a 4.600 euro con un usato senza valore. Versando l’anticipo di 2.800 euro, le rate mensili sono 48 da 186,05 euro (TAN 7,95%, TAEG 9,92%), con rata finale di 9.138 euro e 0,20 euro di costo esubero percorrendo più di 40.000 km, e restituendo l’auto.

Vantaggi

Per Ford l’assenza di ecoincentivi statali non è un problema, dal momento che la permuta o la rottamazione permettono di entrare in possesso di una Fiesta con uno sconto di 4.600 euro, un basso anticipo e rate inferiori ai 200 euro, anche con le spese.

Svantaggi

Il TAEG si avvicina al 10%, e ci sono costi abbastanza importanti, come i 5 euro al mese di incasso rata. In queste offerte non sono previsti servizi aggiuntivi.

In sintesi