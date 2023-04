Siamo a metà tra gli anni '60 e '70. A Stoccarda Mercedes-Benz sta progettando quattro concept con lo stesso nome, ma equipaggiati con powertrain profondamente diversi.

Si tratta dei progetti C111, una serie di coupé quasi supercar che hanno come obiettivo quello di portare su strada le tecnologie del futuro. Ecco la loro storia in breve.

Tre auto

La carrozzeria in fibra di vetro della C111 viene progettata nel 1969 - interamente in questo nuovo materiale per l'epoca e disegnata da Bruno Sacco. La prima delle tre sportive lascia la fabbrica della Stella nel 1970 equipaggiata con un motore Wankel.

In grado di erogare 350 CV, raggiunge su una pista di test la velocità massima di 300 km/h, un vero record per l'epoca per il quale viene acclamata dal pubblico, ottenendo diversi riconoscimenti internazionali.

Le quattro Mercedes C111 Concept

Alcuni anni dopo, lascia la fabbrica il secondo prototipo, equipaggiato questa volta con un motore diesel. Si tratta della C111-IID, dotato dell'OM616, un quattro cilindri in linea ereditato dalla Mercedes W115 240D e in grado di erogare fino a 188 CV.

Poco dopo, inizia a macinare km sulle strade europee anche il terzo prototipo, nome in codice C111-III, equipaggiato sempre con motore diesel ma a cinque cilindri e turbo: l'OM617 in grado di produrre fino a 230 CV.

Mercedes C111 Concept Mercedes C111 Concept 1970 - Mercedes C111 Concept

Il momento del V8

Non in molti sanno però che, nel 1978 dalla fabbrica Mercedes di Stoccarda esce anche un quarto prototipo di C111, nome in codice IV. Niente diesel questa volta però, ma un bel 4.8 litri V8 biturbo sotto al cofano posteriore, con compressori KKK in grado di erogare più di 500 CV e oltre 600 Nm di coppia.

Grazie a una carrozzeria molto aerodinamica, aggiornata rispetto ai prototipi precedenti, quest'ultima auto ottiene il 5 maggio del 1979 il nuovo record di velocità massima sul circuito di Nardò, in Puglia, a quota 403,98 km/h.