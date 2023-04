Mancano pochi giorni alla presentazione della nuova Mercedes Classe E. La futura generazione dell’ammiraglia tedesca sarà svelata il prossimo 25 aprile alle 17 su tutti i canali digitali del brand tedesco.

L’annuncio ufficiale è accompagnato da un primo teaser della carrozzeria, che svela in anteprima le forme della rivale di BMW Serie 5 e Audi A6.

Si evolve dentro e fuori

A giudicare dalla foto, la nuova Classe E avrà un look conservatore, con l’unica vera novità del posteriore più sfuggente e con un lunotto più inclinato, quasi da coupé. Naturalmente, ci si aspettano dei nuovi fari LED anteriori e posteriori e un catalogo ad hoc per cerchi in lega e verniciature.

Le maggiori novità, comunque, saranno nell’abitacolo e sotto al cofano. In un teaser precedente, Mercedes ha svelato che la plancia integrerà una versione adattata dell’MBUX Hyperscreen presente su EQE ed EQS. Una scelta particolare per la Classe E che, almeno sulla carta, avrà una dotazione tecnologica più avanzata rispetto alla Classe S con motore termico.

Gli interni della nuova Mercedes Classe E

La strumentazione tecnologica sarà all’avanguardia non solo sul piano dell’infotainment, ma anche dell’assistenza alla guida, grazie all’adozione della piattaforma NVIDIA Drive che consentirà potenzialmente la guida autonoma di livello 3 (se le leggi nazionali lo permetteranno).

A livello di hardware, ci sarà poi l’impianto audio Burmester 4D, mentre l’intero abitacolo sarà illuminato dall’Active Ambient Lighting, con le luci di plancia, pannelli porta e tunnel centrale che cambieranno colore e intensità a ritmo di musica.

Ancora più efficiente

La nuova Classe E punterà ulteriormente su una gamma elettrificata. Come anticipato dal teaser degli interni, la Mercedes sarà ibrida plug-in e potrebbe avere un’autonomia in elettrico fino a 100 km. Con ogni probabilità, l’ibrida “alla spina” sarà sia a benzina che diesel e non mancheranno versioni analoghe mild hybrid.

Nuova Mercedes Classe E, il render di Motor1.com

Più avanti, dovrebbe arrivare la variante AMG, che potrebbe adottare lo stesso powertrain della C 63 AMG con un 2 litri turbo 4 cilindri abbinato a un motore elettrico per un totale di 680 CV.

Per scoprire ogni dettaglio della Mercedes, comunque, dovremo aspettare il 25 aprile.