Le Mercedes-Maybach diventano completamente nere per il 2023, con la nuova versione Night Series. L'allestimento speciale sarà disponibile nei prossimi mesi per Classe S, EQS SUV e GLS a partire dal mercato statunitense, successivamente arriverà anche in Europa.

In abbinamento a ogni auto i clienti potranno ordinare anche un paio di scarpe da ginnastica dello stesso colore, insieme a occhiali da sole e un set di borse. Ecco tutti i dettagli.

La berlina

Partendo dalla Mercedes-Maybach Classe S, la versione Night Series è basata sulla S680, quella con il potente motore V12. Il colore che è stato scelto dai designer per gli esterni è il tradizionale Onyx Black, un nero molto profondo e metallizzato, abbinato a sua volta a vetri scuri, a tutti i loghi cromati bruniti e a dettagli oro nei fari.

Mercedes-Maybach Classe S, il posteriore

Qualora tutto questo non vi piacesse, però, in alternativa l'allestimento può essere scelto anche in Argento Mojave, un grigio scuro tendente al beige che riprende i dettagli rosati contenuti, ancora una volta, nei fari anteriori.

Mercedes-Maybach Classe S Night Series, gli interni

Per quanto riguarda gli interni, la nuova Classe S Maybach in questo speciale allestimento può essere configurata con due rivestimenti diversi per i sedili, in pelle Nappa e mai offerti prima: il primo si chiama Deep White, il secondo Black Pearl Exclusive. Entrambi sono stati creati dalla divisione Manufaktur e sono caratterizzati da profili lucidi grigio-oro.

I due SUV

L'allestimento speciale Night Series è disponibile, per il momento in America, anche per i SUV GLS ed EQS, disponibili con gli stessi colori e rivestimenti della berlina ma, in più, anche con un set di cerchi in lega bruniti.

Anche in questi due casi, gli interni sono stati leggermente modificati ed equipaggiati con nuovi sedili in pelle Nappa Black Pearl Exclusive o Crystal White/Black Pearl, abbinata a finiture in legno opaco.

Mercedes-Maybach EQS SUV Night Series Mercedes-Maybach GLS, gli interni Mercedes-Maybach Night Series, il dettaglio del faro

Nel corso della presentazione la casa ha annunciato che in futuro lo stesso allestimento potrebbe debuttare anche sulla AMG SL.