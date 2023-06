La Lamborghini Huracan STO è passata di nuovo sotto ai ferri di DMC, il tuner tedesco specializzato nella personalizzazione unica delle supercar e hypercar. Dopo la versione pre-restyling, questa volta è toccato alla facelift, che è stata equipaggiata con un pacchetto tecnico e meccanico senza precedenti.

Aerodinamica senza precedenti

I tecnici di DMC si sono concentrati come prima cosa sull'aspetto estetico della Lamborghini Huracan STO restyling. I designer hanno scelto una colorazione rossa lucida chiara per gli esterni, abbinata a un nuovo set di cerchi della HRE Wheels, brand riferimento nel mondo delle auto sportive.

Lamborghini Huracan STO by DMC, gli esterni Lamborghini Huracan STO by DMC, gli esterni

Il bodykit STO è stato meticolosamente modificato con nuovi elementi in fibra di carbonio. All'anteriore l'auto è stata dotata di un nuovo paraurti con un design studiato per assecondare i movimenti dell'aria, abbinato a un nuovo cofano con prese d'aria aggiuntive, in grado di canalizzare ulteriormente i flussi verso il posteriore.

Lamborghini Huracan STO by DMC, il frontale

Spostandoci più indietro, i progettisti hanno poi realizzato dei nuovi parafanghi anteriori ventilati, raccordati verso il posteriore con un aero-scoop ideato per un migliore raffreddamento del motore. Il tocco di classe, infine, è stato progettato sostituendo la scritta STO con la scritta DMC sul diffusore posteriore, incisa a laser sulla fibra di carbonio originale.

Lamborghini Huracan STO by DMC, il profilo

Potente più che mai

Parlando di meccanica, infine, i tecnici dell'azienda di tuning si sono limitati a una semplice rimappatura della centralina, che ha generato sulla Lamborghini un aumento della potenza di 60 CV e 30 Nm di coppia, raggiungendo quota 700 CV. Per gestire un aumento di prestazioni tale, la casa ha infine optato per un nuovo sistema di sospensioni sia per le ruote posteriori che anteriori.