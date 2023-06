La Cupra Ateca è stata la prima auto del giovane brand spagnolo, nato nel 2018 da una costola di Seat e da allora è rimasta l'unica disponibile con una sola motorizzazione: il 2.0 turbo benzina da 300 CV. Potenza a sufficienza per divertirsi, ma ostacolo per chi non vuole (o non ha bisogno) di una cavalleria così elevata. E teme (almeno in Italia) il superbollo.

A settembre le cose cambieranno con l'arrivo sotto il cofano del SUV di due nuove motorizzazioni benzina, il 1.5 da 150 CV e il 2.0 da 190 CV.

Due o quattro

Con l'arrivo dei nuovi motori la Cupra Ateca sarà disponibile per la prima volta anche con la sola trazione anteriore, abbinata al 1.5 TSI da 150 CV, mentre il 2.0 da 190 CV sarà disponibile con l'integrale 4Drive, esattamente come la versione da 300 CV. Per entrambi è previsto di serie il cambio automatico DSG doppia frizione 7 rapporti.

A livello di estetica le versioni meno potenti della Cupra Ateca - come già avvenuto sulla Leon, anche lei aggiornata con le nuove unità - non sembrano presentare novità né all'esterno né all'interno. Di sicuro non ci sarà la possibilità di avere lo scarico sportivo Akrapovic, mentre per il resto non dovrebbe mancare nulla.

Ancora non si conoscono prezzi e disponibilità, sappiamo solo che le nuove motorizzazioni saranno disponibili a partire da luglio 2023.