Lamborghini prepara la rivoluzione elettrica. Dopo la Revuelto - il primo modello ibrido plug-in del Toro -, la Casa di Sant'Agata Bolognese si appresta a mostrare un concept che anticipa il futuro modello elettrico di serie.

Il debutto di questo misterioso prototipo avverrà nel corso della Monterey Car Week, una settimana di eventi in California dedicati da tradizione alla presentazione dei modelli più esclusivi al mondo.

E' già una 2+2?

Lamborghini stessa ha confermato il debutto di questo concept, a poche settimane dall'annuncio della gran turismo elettrica 2+2, la cui commercializzazione è prevista per il 2028.

Lamborghini Estoque, il concept del 2008

Non è ancora chiaro quale aspetto possa avere questa nuova concept car elettrica, né quale sarà la sua motorizzazione. Se si tratta effettivamente di un'anteprima di un'imminente vettura di serie, potrebbe trattarsi di una GT a quattro posti, in linea con le notizie più recenti.

Lamborghini Terzo Millennio Concept

Si tratterebbe del secondo concept completamente elettrico dopo la Terzo Millennio e di un altro concept a quattro posti nella storia della Lamborghini dopo la Estoque e la Asterion.

Secondo l'amministratore delegato Stephan Winkelmann, però, questa nuova Lamborghini elettrica non monterà una piattaforma sviluppata internamente dal brand. Condividerà invece i componenti col Gruppo Volkswagen, in un'architettura che potrebbe essere adottata anche da Bentley e Porsche.

Intanto ci sono le ibride

Altri modelli Lamborghini in arrivo, come la Urus, non dovrebbero diventare completamente elettrici subito, ma impiegheranno una qualche forma di tecnologia ibrida nel prossimo futuro.

Le foto spia della Lamborghini Urus ibrida plug-in Nuova Lamborghini Huracan, le prime foto spia

A tal proposito, si prevede che la Urus e la sostituta della Huracan saranno entrambe dotate di propulsori ibridi plug-in entro il 2024. La Urus di prossima generazione potrebbe diventare completamente elettrica solo nel 2029.

Il SUV "alla spina" è già stato oggetto di numerose foto spia negli ultimi anni, mentre l'erede della Huracan ha iniziato i test questa estate.