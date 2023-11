Il mercato sudamericano è uno dei più redditizi per le grandi case auto globali. Tra queste non manca Nissan, che ha svelato il suo piano a lungo termine dell'ambito di Ambition 2030, con il quale mira a esportare due nuovi SUV dotati di un motore turbo progettato da zero in più di 20 Paesi, partendo dal Brasile.

Per un futuro in grande

Il nuovo investimento di Nissan Brazil prevede un totale di 2,6 miliardi di R$ (5 miliardi di euro al cambio attuale) di investimenti entro il 2025 e 6,2 miliardi di R$ (11 miliardi di euro) in 10 anni.

I fondi saranno utilizzati prima di tutto per ampliare il complesso industriale di Resende, che già è stato realizzato attraverso uno dei maggiori investimenti effettuati da una casa automobilistica in Brasile.

Si tratta di un polo produttivo con tutti gli standard di sicurezza e di qualità degli altri nel resto del mondo, dalla tipografia allo stampaggio a iniezione di plastica, alla carrozzeria, alla verniciatura e all'ispezione finale.

Grazie ai nuovi investimenti, sarà dotato di nuove attrezzature e di una serie di miglioramenti studiati per realizzare in completa efficienza due nuovi SUV, uno dei quali avrà la "mission" di continuare il successo della Nissan Kicks, un piccolo crossover economico (non venduto nel resto del mondo) divenuto in poco tempo un best seller sul mercato locale.

Inoltre, insieme la fabbrica assemblerà anche un nuovo piccolo motore turbo avanzato che verrà utilizzato anche per altri prodotti.

La presentazione del piano Ambition 2030

Annuncio da record

Il rinnovamento è uno dei primi in assoluto per il sito, attivo dall'aprile 2014. L'annuncio è stato dato da Makoto Uchida, CEO e Presidente di Nissan Motor Co, di fronte a più di 2.400 persone che hanno partecipato alla cerimonia stabilendo un nuovo record mondiale.

Il precedente, infatti, era di 1.800 persone, raggiunto durante il tour della Torcia Olimpica nello stesso stabilimento di Resende nel 2016, quando Nissan era sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici.

La conferenza da record

Il manager ha commentato: