Per chi è cresciuto col mito di Fast & Furious e del videogame Gran Turismo, la Nissan Skyline è semplicemente una leggenda. La sportiva nipponica è l’emblema delle JDM (acronimo di Japan Domestic Market) e nel corso degli anni ha acquisito sempre più fascino (e valore) tra gli appassionati di tutto il mondo.

Avvistarne una in Europa è rarissimo. Qui, la Skyline non è mai arrivata, almeno per vie ufficiali. L’unico modo per guidarla è importare un esemplare dal Giappone, a costi non proprio accessibili. Ecco, ora immaginate di ritrovarvi davanti ad un garage con almeno 60 modelli in perfetto stato pronti per essere consegnati.

Il garage dei sogni

Non si tratta di un sogno. Questo garage esiste davvero, è a circa 30 km da Tokyo e viene raccontato nel libro “Cult of GT-R: A True Story of Crime, Obsession and the World’s Most Coveted Car” che può essere scaricato da CarraraBooks.com.

L'hangar segreto di Nissan Skyline in Giappone

Uno dei passaggi più interessanti del libro riguarda proprio questa incredibile scoperta. Le Nissan sono parcheggiate in una struttura simile ad un hangar e appaiono in condizioni praticamente perfette. Qui, ne sono state trovate 60, disposte ordinatamente in sei file da 10 esemplari. La maggior parte di esse sono delle R34, le più rare e ricercate dai collezionisti, anche a causa della popolarità data proprio dalla saga di Fast & Furious.

Proprio questo motivo ha fatto schizzare le quotazioni: in totale, le Nissan che vedete potrebbero valere 10 milioni di euro.

Pronte alla consegna

Qual è la storia di queste Skyline? No, non si tratta di esemplari abbandonati o difettosi, ma di vetture pronte davvero ad essere consegnate a dei clienti residenti negli Stati Uniti. Negli USA, infatti, è possibile importare un veicolo non pensato per la vendita nel Paese solo una volta trascorsi 25 anni dalla sua produzione.

L'hangar segreto di Nissan Skyline in Giappone

In sostanza, l’importazione di una Skyline diventerà legale negli Stati Uniti solo nei prossimi mesi.

Questo, comunque, non ha fermato la voglia dei collezionisti americani, che da anni hanno acquistato il proprio esemplare e l’hanno parcheggiato in questo speciale hangar (pagando il parcheggio stesso o, per meglio dire, l’affitto della struttura). In questa rimessa dei sogni, le auto vengono controllate periodicamente da degli addetti, nell’attesa di essere consegnate.

Una storia d’amore a distanza davvero incredibile, che presto avrà un lieto fine.