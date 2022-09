L’acronimo JDM (“Japanese Domestic Market”) è utilizzato tuttora per definire le auto sportive prodotte nel Sol Levante. Tra queste ci sono, ad esempio, Toyota Supra, Mitsubishi Lancer e Honda Civic: dei veri e propri miti per chi è cresciuto a “pane e Gran Turismo” su Playstation.

Se siete amanti di queste icone giapponesi, non potete perdervi la collezione di The Cultivate Collector finita all’asta su Bring A Trailer.

Sono tutte originali

La concessionaria di New Canaan, in Connecticut, ha presentato le undici meraviglie dell’asta con uno speciale video che si richiama proprio alle atmosfere di Gran Turismo. Anche se The Cultivate Collector non entra troppo nello specifico di ogni singolo modello, tutte le auto sono in condizioni originali e non presentano elaborazioni.

La prima auto ad essere mostrata è una Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR del 1996 in colorazione Palma Red con interni neri e rossi e 67.200 km percorsi. La seconda protagonista è una Toyota Supra RZ del 1994 in tinta Silver Metallic e con cambio manuale a 6 marce originale.

1996 Mitsubishi Lancer Evolution IV GSR 1994 Subaru Impreza STI Wagon

Successivamente, viene mostrata una Honda Integra Type R del 1996 con 24.700 km e una serie infinita di accessori ufficiali Mugen dell’epoca. Tra le “chicche” della collezione, troviamo anche una Mitsubishi Lancer Evolution II GSR praticamente nuovo con soli 15.000 km percorsi dal 1994 e una Subaru Impreza STI Wagon del 1994 (la numero 22 di 200 esemplari mai prodotti).

Tra Skyline ed esemplari unici

Su Bring A Trailer si possono trovare anche perle come la Mazda Autozam AZ-1, una spider in miniatura del 1992 con 72.000 km. C’è spazio anche per un’insolita Nissan Pulsar GTI-R: quello dell’asta è l’esemplare numero 13 di 21, ha 4.700 km ed è stata di proprietà dell’ex ceo di Nismo, la divisione sportiva del marchio giapponese.

1995 Nissan Skyline R33 GTR VSpec 1994 Nissan Skyline R32 GTR VSpec II N1 1993 Honda NSX-R

Riflettori puntati anche sull’Honda NSX-R del 1993, una delle 483 prodotte esclusivamente per il Giappone, con tinta Brooklands Green. Nel garage dei sogni non mancano due stupende Nissan Skyline. La prima è una R32 GTR VSpec II N1 del 1994 (numero 35 di 63 con soli 8.000 km), mentre la seconda è una R33 GTR V Spec in Midnight Purple con 20.000 km. Entrambe potrebbero valere sui 150.000-200.000 euro l'una.

Infine, è presente una lussuosa Toyota Century a passo lungo in tinta Argento con pelle grigia e 102.000 km percorsi.