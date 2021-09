E se la Nissan Skyline fosse pronta a tornare? Il sogno di ogni appassionato di JDM, ossia le “glorie” del mercato giapponese, potrebbe realizzarsi prima o poi. Nissan, infatti, ha registrato (nuovamente) il nome “Skyline” per gli Stati Uniti e il Canada per futuri modelli sportivi e non solo.

Nissan vs Ford

La notizia è stata riportata da Carbuzz ed è effettivamente confermata dai documenti ufficiali online pubblicati sui siti del ministero dello sviluppo economico del Canada e sull’US Patent and Trademark Office.

Quest’ultimo è l’ufficio statunitense che permette di registrare marchi, loghi commerciali e brevetti per tutte le aziende. La descrizione del sito canadese è molto generica e parla di un nome associabile ad “auto elettriche, SUV, sportive e pick-up” o addirittura “muletti, trattori o airbag”. Attenzione ai facili entusiasmi però: la mossa di Nissan non prelude automaticamente all'imminente arrivo di un nuovo modello. Potrebbe anche avere finalità di piazzamento.

Lo scorso luglio, infatti, Ford aveva a sua volta registrato il nome “Skyline” negli Stati Uniti. Di conseguenza, Nissan potrebbe aver semplicemente reagito a questo tentativo di appropriazione cercando di non perdere i diritti su un nome così storico.

E ora?

La semplice registrazione in Canada e Stati Uniti non significa automaticamente che Nissan stia preparando il ritorno della Skyline. Se non altro, però, in futuro il brand potrà presentare dei modelli con questo nome.

Nissan GT-R Nismo 2021

Allo stato attuale non ci sono piani per un “revival” di uno dei miti giapponesi. Venduta in cinque generazioni dal 1969, la Skyline è scomparsa nel 2002. Nissan ha ripreso a produrre una supercar di punta solo nel 2007 con la GT-R, ovvero l’erede spirituale del modello reso celebre anche dalla saga di Fast & Furious.

Inoltre, negli ultimi mesi si è aggiunta la Z, la sportiva da 405 CV che non arriverà in Europa, ma che ha già trovato tanti estimatori in Giappone e Nord America. Chissà, quindi, se in futuro rivedremo una Skyline. Nel frattempo, Nissan ha “messo al sicuro” il nome.