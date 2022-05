Come M per BMW e AMG per Mercedes, anche Nissan ha la sua divisione sportiva. È la Nismo, che nei prossimi anni sposterà la sua attenzione sui modelli elettrici in arrivo. A rivelarlo è stato Guillaume Cartier, il presidente di Nissan Europa, nel corso di un’intervista rilasciata a Top Gear.

“Rivitalizzare” Nismo

A differenza delle vetture marchiate M e AMG, di Nismo ultimamente se ne sono viste davvero poche. Uno dei modelli più recenti ad essere arrivati in Europa è la Juke Nismo, una versione da 218 CV venduta fino al 2018. C’è poi la Nissan GT-R da 600 CV che, però, appartiene ad un segmento di nicchia.

L’obiettivo di Nissan, in realtà, è di “rivitalizzare” e “rivalorizzare” il marchio passando attraverso modelli elettrici più popolari ad alte prestazioni.

Nissan Leaf Nismo RC

Proprio quest’ultimo aspetto sarà particolarmente importante. La Casa giapponese non punta a creare versioni Nismo sportive solo nell’estetica, ma anche nell’esperienza di guida. Ciò ovviamente richiederà investimenti importanti per sviluppare powertrain più performanti e uno studio specifico per sospensioni, sterzo e altre componenti cruciali del telaio.

Quali saranno le prime Nismo elettriche

Al momento, è difficile dire quale sarà la prima Nissan elettrica a diventare Nismo. Il costruttore ha già elaborato una Leaf da corsa montando due motori ad emissioni zero con 326 CV totali per uno scatto 0-100 km/h di 3,4 secondi. Inoltre, su alcuni mercati è venduta una Nismo Leaf che, pur mantenendo la potenza invariata rispetto alle altre versioni, risulta più rigida e reattiva nell’assetto.

In passato, la stessa Casa aveva annunciato l’interesse a creare una sportiva elettrica con batterie allo stato solido, sebbene fosse un progetto non prioritario. Forse, dopo le affermazioni di Cartier, le cose potrebbero cambiare.

Intanto, dal 2023 introdurrà in Europa solo veicoli nuovi elettrificati ed entro il 2026 punta a vendere almeno il 75% di modelli ibridi. Sembra che sia solo questione di tempo, quindi, per una Nismo con la “scossa”.