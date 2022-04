Il weekend romano di Formula E è in programma sabato 9 e domenica 10 aprile sul circuito cittadino dell'EUR, dove si disputano due gare valide per il campionato mondiale, giunto quest'anno all'ottava stagione. Tra le tante Case gareggia anche Nissan con la sua monoposto e.dams.

Emozionante

L'ottava stagione della Formula E ha visto il debutto dei propulsori di seconda generazione delle monoposto, motori elettrici molto efficienti e con prestazioni nettamente migliori rispetto alla generazione precedente. Per il team Nissan questo ha permesso di ottenere 6 punti nella doppia gara di Citta del Messico, quando il team si è piazzato in classifica all'interno della Top 10.

Sono tanti i preparativi che il team sta affrontando in questi giorni per arrivare preparato alle gare capitoline. Tommaso Volpe, General Manager Nissan Formula E ha commentato così l'attesa del weekend:

Non vediamo l'ora di gareggiare a Roma, abbiamo dei bei ricordi legati alla scorsa stagione. A Roma gioco in casa. Sono italiano e, quando vivevo qui, guidavo sulle stesse strade su cui gareggeremo, ma non così velocemente. Cercheremo di sfruttare al meglio le prestazioni del propulsore Nissan Formula E Gen2, che ci ha permesso il doppio piazzamento nella top 10 in Messico. Il team ha lavorato molto durante la pausa e puntiamo a migliorare i nostri risultai.

Le due monoposto di Nissan presenti in gara portano rispettivamente i nomi delle due auto elettriche del brand giapponese, Ariya con il numero #23 e Leaf con il numero 22#, un chiaro riferimento questo alla produzione in serie del Brand, che proprio quest'anno ha vissuto l'introduzione sul mercato dello stesso SUV Nissan Ariya, dotato dell'innovativo sistema di trazione Nissan e-4ORCE, presente anche sulle auto in gara.

Ancora una volta quindi la Formula E, come espresso anche da Alejandro Agag nella conferenza di apertura della tappa romana, è teatro di test per innovative tecnologie che nel prossimo periodo vedremo sulle auto in produzione in serie.

