La Formula E torna a Roma il 9 e il 10 aprile e si prevede la presenza di 20.000 spettatori. Il numero è emerso durante la conferenza stampa di apertura, dove sono intervenuti il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri; il presidente di ABB Formula E, Alejandro Agag; l'assessore capitolino ai Grandi Eventi, Sport e Turismo, Alessandro Onorato; il CEO di Enel X Way, Elisabetta Ripa, e la direttrice per la sostenibilità di Formula E, Giulia Pellé. Ecco i loro commenti.

Un evento unico

Realizzare un evento di questa portata nella Capitale non è, come non è mai stata, un’impresa semplice. Tante le strade interrotte, con la viabilità di gran parte del quartiere dell’EUR rivista interamente, con l’obiettivo di non andare a gravare troppo sul già congestionato traffico capitolino.

Il circuito ha infatti visto la sua creazione sulle strade più centrali dell’EUR, le stesse percorse ogni giorno da milioni di veicoli che, come di consueto, per l’occasione sono state interamente riasfaltate e livellate per garantire un adeguato livello di sicurezza durante la gara.

Verso una città sostenibile

Nel corso della conferenza di apertura del weekend di gara sono stati tanti gli ospiti a intervenire, a cominciare dal Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, che si è detto davvero contento e soddisfatto dell'iniziativa.

Secondo il Sindaco sarà una gara appassionante, che per Roma rappresenterà una sfida importante. Una città che si sta elettrificando in questi mesi e che presto vedrà scendere in campo una nuova flotta di autobus elettrici e delle nuove colonnine di ricarica per auto elettriche, come confermato anche da Elisabetta Ripa, CEO di Enel X Way la nuova società del gruppo Enel che si occupa della transizione energetica del settore della mobilità.

Il Sindaco ha poi concluso l'intervento augurando un in bocca al lupo a Giovinazzi, il pilota italiano che quest'anno gareggia con la scuderia Dragon Penske.

Roma "fidanzata" della Formula E

A intervenire è poi toccato ad Alejandro Agag, presidente della Formula E che si è detto emozionato dal ritorno a Roma del campionato.

La Capitale per la competizione ha da sempre rappresentato un momento di svolta, ricorda il Presidente, qui infatti fu svelato nel 2013 il primo prototipo di auto e, sempre nella Capitale, nacque negli anni seguenti la ormai consolidata partnership con Enel X, quest'anno divenuta più forte che mai.

Un campionato però profondamente legato non solo a Roma ma anche al resto di Italia, sempre secondo Agag, con l'entrata in gara, quest'anno del primo pilota della Penisola, Antonio Giovinazzi e l'anno prossimo del primo team tutto italiano, quello di Maserati.

Formula E Roma

Secondo il presidente, la Formula E ha due principali obiettivi:

promuovere le macchine elettriche , cambiando la percezione che i cittadini hanno della mobilità elettrica attuale;

, cambiando la percezione che i cittadini hanno della mobilità elettrica attuale; incentivare lo sviluppo tecnologico costante delle auto e di tutte quelle tecnologie che ruotano attorno a esse, come i sistemi di ricarica.

La gara di Roma rappresenterà poi un po' il giro di boa del campionato, secondo Agag. Da questo punto in avanti infatti si inizieranno a delineare bene i possibili prossimi detentori del titolo mondiale, in una gara che vedrà per la prima volta la presenza di 20.000 spettatori.

Le nuove auto 3.0

Durante l'intervento, Alejandro Agag ha poi dato una piccola anticipazione sulle caratteristiche tecniche delle auto di terza generazione, che debutteranno l'anno prossimo.

In particolare il presidente ha parlato di una totale assenza di freni per l'asse posteriore, rimpiazzati da un nuovo sistema di rigenerazione, più potente dell'attuale. Questo permetterà di recuperare circa il 40% dell'energia utilizzata, riducendo così drasticamente i consumi di elettricità. Tesi, questa, confermata anche alcuni minuti dopo da Giulia Pellé, direttrice della sostenibilità per la Formula E.

Un aiuto anche al turismo

Nel corso della conferenza è poi intervenuto anche Alessandro Onorato, Assessore capitolino ai Grandi Eventi, Sport e Turismo, che ha descritto l'evento come una grande opportunità per la citta di Roma, anche futura.

Secondo Onorato, infatti, l'obiettivo dell'attuale giunta è quello di far tornare il turista nella città di Roma per più volte, cosa che in passato si è verificata di rado. Per fare questo, secondo l'assessore, servono più eventi come la Formula E, in grado di attirare curiosità nelle persone che magari hanno già visitato tutti i monumenti storici tipici.

Per la prima volta poi, quest'anno saranno presenti nel paddock circa 620 studenti del quarto e quinto superiore, a dimostrazione di un costante dialogo tra le istituzioni e le scuole del territorio. Un'iniziativa questa che certamente contribuirà ancora ad aumentare il pubblico di riferimento per il campionato.