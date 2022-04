Il 9 e il 10 aprile torna lo spettacolo della Formula E a Roma sul circuito cittadino nel quartiere dell’Eur. Da alcune settimane i residenti e i pendolari abituali in questa zona della Capitale sono stati interessati da alcune modifiche alla viabilità.

Il Comune di Roma ha lavorato a stretto contatto con gli organizzatori del Gran Premio per l’allestimento del circuito, il quale si è svolto principalmente durante le ore notturne per ridurre al massimo il disagio per automobilisti e trasporto pubblico.

Nei prossimi giorni sono in programma altre modifiche alla circolazione di auto e bus che vi riassumiamo per muoversi a Roma senza problemi anche durante l’E-Prix.

Come cambia la viabilità a Roma

Le operazioni di allestimento del circuito sono iniziate il 22 marzo e proseguono fino al 7 aprile. Ecco le modifiche principali:

chiusa del tutto piazza dell’Industria

dal 5 al 14 aprile il parcheggio taxi si sposta da piazza Marconi a viale Asia (angolo viale Beethoven)

presenti anche aree taxi integrative in piazza Giulio Pastore e viale Shakespeare.

via Cristoforo Colombo chiusa nelle due direzioni (tra viale Europa e via delle Tre Fontane e tra via Laurentina e viale Europa) dalle 20.30 di giovedì 7 aprile fino alle 5.30 dell’11 aprile.

vietato il transito all’interno dell’anello verde e, solo il sabato e la domenica, è vietato l’accesso pedonale nell’anello azzurro (tranne autorizzati)

chiusura delle rampe in direzione EUR dell’uscita Pontina del GRA dalle prime ore della mattina di venerdì 8 aprile fino alle 12 dello stesso giorno.

Dalle 5.30 dell’11 aprile fino al 19 aprile sono poi previste le attività di smontaggio del circuito. I dettagli sui cantieri e sulle modifiche alla viabilità verranno rese note dal Comune nei prossimi giorni.

I percorsi dei bus

L'allestimento del tracciato per l'E-Prix di Roma comporterà modifiche anche per la viabilità pubblica:

Dal 30 marzo alla mattina del 5 aprile e dalla notte dell’11 aprile al mattino del 13 aprile, le linee notturne nMB e nME deviano su via Colombo

deviano su via Colombo dalla mattina del 3 aprile alla notte dell’11 aprile il capolinea Agricoltura viene trasferito in piazza Sturzo

viene trasferito in piazza Sturzo dalla mattina del 3 aprile alla notte dell’11 aprile il capolinea del numero 788 viene trasferito alla stazione EUR Magliana (Metro B)

viene trasferito alla stazione EUR Magliana (Metro B) Nella Linea 73, dal 24 marzo al 16 aprile, le corse prolungate scolastiche sono deviate su Europa-Beethoven-Ciro il Grande

l’8 aprile, nella Linea 709, invece, le corse arrivano fino a piazza Sturzo e non raggiungono l’Istituto Massimo

Le news su mobilità e Gran Premio

Come nelle passate edizioni del Gran Premio di Formula E, il Comune di Roma ha realizzato un sito specificato dedicato che spiega tutte le modifiche alla viabilità e ai trasporti pubblici. Sul sito sono presenti anche mappe interattive per vedere in modo chiaro quali strade sono chiuse al traffico.

Per scoprire tutte le ultime novità dalla Formula E sull’E-Prix di Roma, invece, potete visitare la sezione dedicata su Motorsport Italia.