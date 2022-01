L'ottava stagione della Formula E prenderà il via la prossima settimana, il 28 e 29 gennaio, in Arabia Saudita. La Porsche Taycan Turbo S sarà la safety car ufficiale. "Stiamo così dando un importante contributo alla sicurezza in pista e sottolineando anche l'importanza della Formula E per Porsche Motorsport", ha detto Thomas Laudenbach, vicepresidente di Porsche Motorsport.

Per l'occasione Porsche ha modificato la Taycan Turbo S. Ecco come.

Pronta a correre in pista

Il kit di sicurezza per la Taycan Turbo S impegnata nella Formula E come safety car prevede: roll-bar, estintore, sedili da corsa avvolgenti e imbracature a sei punti. L'auto ha anche ricevuto luci lampeggianti integrate nei paraurti, cablaggi per l'illuminazione di sicurezza e un sistema di registrazione Marelli.

La livrea è unica e rappresenta, con i suoi colori, tutte e 11 le squadre, comprese la FIA e la Formula E. All'interno ci sono altre modifiche evidenti, come la fila di interruttori sulla console centrale e il pulsante rosso sul volante.

La Turbo S non dovrebbe avere problemi a tenere il passo con le auto da corsa in pista. La Taycan eroga la potenza di 750 CV e scatta da ferma a 100 km/h in 2,8 secondi raggiungendo la velocità massima di 260 km/h (20 km/h in meno rispetto alle auto da corsa Gen 2 di Formula E).

In buona compagnia

La Porsche Taycan, lo ricordiamo, si unisce a BMW nella fornitura di safety car. La casa bavarese, infatti, ha offerto la i8, Coupé e Roadster, seguite da una MINI modificata. I tre parteciperanno a varie gare di Formula E in tutto il mondo, tra cui Londra, New York, Seoul, Città del Messico e altre ancora.