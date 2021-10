Formula 1 e Motorsport Network hanno annunciato oggi i risultati dell'F1 Global Fan Survey 2021. Lanciato all'inizio di settembre, il sondaggio globale per i tifosi della Formula 1 è stato commissionato da Motorsport Network in collaborazione con Formula 1 e Nielsen Sports, gli esperti globali nel settore di informazioni, dati e rilevazioni.

Disponibile in 15 lingue attraverso la piattaforma Motorsport.com, ha ricevuto feedback da 167.000 fan in 187 paesi, e risulta il più grande sondaggio legato a un singolo sport mai esaminato da Nielsen Sports.

I risultati dell'F1 Global Fan Survey 2021 hanno rivelato che la Formula 1 è considerata il vertice del motorsport agli occhi dei fan di tutto il mondo. La Formula 1 sta anche riscontrando un maggiore interesse e coinvolgimento da parte di una comunità di appassionati più entusiasta, diversificata e in continua evoluzione rispetto all'ultimo sondaggio del 2017.

Nel complesso, il sondaggio ha registrato il campione più giovane e diversificato fino ad oggi con un'età media di 32 anni (4 anni in meno rispetto al 2017). La partecipazione femminile al sondaggio al 18,3% è quasi raddoppiata (rispetto al 10% del 2017) e le risposte degli studenti sono aumentate al 26%, rispetto al 18% del 2017.

“Siamo estremamente grati a tutti gli appassionati che hanno speso del tempo per condividere le loro opinioni in questo vasto sondaggio. Hanno un grande valore per noi e siamo estremamente soddisfatti di ciò è emerso dai risultati. Voglio anche ringraziare Motorsport Network e Nielsen Sports per l'incredibile lavoro che hanno svolto", ha dichiarato Stefano Domenicali, Presidente e Amministratore Delegato di Formula 1.

"Siamo privilegiati ad essere uno sport veramente internazionale, gareggiando in continenti e Paesi di tutto il mondo con una comunità di appassionati globale. Raggiungiamo ogni angolo del pianeta attraverso i nostri eventi, le trasmissioni televisive, i social media e i contenuti mediatici. Questa è una fortuna, il fatto di avere una piattaforma del genere, ma rappresenta anche una responsabilità.

Dobbiamo proteggere ciò che abbiamo, coltivarlo, raggiungere più appassionati e garantire che questa fortuna rimanga e diventino più solida. I risultati del sondaggio mostrano che stiamo facendo le cose giuste e continueremo a concentrarci nel creare emozione e intrattenimento dentro e fuori la pista, che è ciò che vogliono tutti i nostri fan. Siamo molto entusiasti riguardo il nostro futuro e sappiamo che anche i nostri appassionati lo sono".

I risultati del sondaggio globale per i tifosi della Formula 1 di Motorsport Network indicano che i fan sono molto entusiasti della direzione che lo sport sta prendendo. Sulla base degli intervistati, la F1 ha rafforzato la sua posizione di leader mondiale degli sport motoristici, con un notevole 90% degli appassionati che ritiene che la Formula 1 sia "il vertice del motorsport".

Nel 2017, il 25% dei fan aveva affermato che lo sport godeva di una salute migliore rispetto a 5 anni prima, e quel numero ora è cresciuto fino al 55%, una valore che è ancora più alto tra i giovani sotto i 35 anni (59%).

"Che momento emozionante per essere un fan della Formula 1!" ha affermato James Allen, presidente di Motorsport Network. “Questo sondaggio è sempre un progetto enorme, reso possibile dalla collaborazione tra Motorsport Network, Stefano, Ellie Norman e il team di F1, e anche i nostri colleghi di Nielsen.

E ovviamente grazie ai tifosi in 187 Paesi che hanno partecipato al sondaggio, i cui risultati mostrano che la F1 è in ottima salute, sicuramente la migliore che ho conosciuto nell'arco dei miei 30 anni di carriera nello sport.

La F1 ha lottato in passato per attirare i fan più giovani e in particolare la comunità femminile e questo sondaggio la dice lunga su come il primo approccio digitale del nuovo management e la spinta o di progetti come quello di Netflix, "Drive to Survive", stiano coinvolgendo una nuova generazione di appassionati di F1.

Grazie a Internet e ai social media chiunque, in qualsiasi parte del mondo, può diventare un fan. Noi di Motorsport Network abbiamo riconosciuto questa cosa qualche tempo fa, motivo per cui abbiamo creato le nostre community di motorsport in tutto il mondo; e loro hanno parlato».

Tra gli appassionati intervistati, la caratteristica principale del brand F1 è di essere "emozionante", seguita da altre definIzioni quali "tecnologico", "costoso", "competitivo" e "divertente". Questa è la prima volta che i termini "competitivo" e "divertente" sono apparsi tra i primi cinque più rappresentativi e oltre i due terzi dei fan intervistati ritengono che la F1 superi le loro aspettative in termini di "tecnologia pionieristica".

“Nielsen Sports è lieta di aver collaborato ancora una volta con Motorsport Network e l'enorme comunità di appassionati della Formula 1 in tutto il mondo per offrire loro una piattaforma in cui le loro voci possono essere ascoltate.

Questo è stato il più grande sondaggio di un singolo sport che abbiamo mai condotto e i dati hanno chiaramente dimostrato l'incredibile crescita e la salute generale sia della F1 che degli sport motoristici", ha affermato Nigel Geach, vice presidente Senior del dipartimento Global Motorsport per Nielsen Sports.

I risultati del sondaggio sono stati rivelati oggi ad Austin in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula 1 e includevano le dimensioni e i dati demografici del pubblico che segue lo sport, la propensione degli appassionati e il loro atteggiamento nei confronti di quest'ultimo, la loro affinità per le gare, le squadre, i piloti e la loro fruizione delle gare come pubblico da remoto e dal vivo.

I risultati chiave del sondaggio globale sui fan di F1 2021 includono:

I migliori Team, Piloti e Gare

Il 91% dei tifosi di F1 esprime una squadra del cuore, il 94% un pilota preferito.

La McLaren ha vissuto una rinascita ed è ora la squadra più popolare, seguita da Red Bull, Ferrari e Mercedes.

Max Verstappen è il pilota preferito, in particolare tra i tifosi di età compresa tra 25 e 34 anni. Lando Norris occupa il secondo posto ed è quello con il punteggio più alto tra il segmento di popolazione femminile. Lewis Hamilton si posiziona al terzo posto e al vertice della classifica nel Regno Unito e tra i fan di età superiore ai 35 anni. Daniel Riccardo si trova quarto posto ed è primo in classifica in Australia, e il secondo preferito tra le appassionate di sesso femminile.

Le gare preferite dai fan sono Monza, Spa, Silverstone e Monaco.

Media, TV e Videogiochi

La diffusione della pay TV è alta, con metà degli appassionati che ora guardano le gare su canali a pagamento.

Il 68% dei fan afferma di voler vedere in futuro le gare in diretta TV, mentre il 13,8% afferma di volerle guardare online.

Più della metà di tutti gli appassionati (51%) gioca a videogiochi specifici di motorsport, con il 64% di quelli di età compresa tra 16 e 34 anni che rientrano nei giocatori attivi di questo genere.

All'interno della fascia demografica 16-24 anni, l'80% ha giocato al videogioco di F1 nell'ultimo anno e il 34% ha guardato trasmissioni specifiche per la F1 di eSport.

Risultati aggiuntivi

Il nuovo pubblico più giovane è in crescita: Stati Uniti (50%), India (55%), Cina (58%), Messico (45%); hanno anche indicato che seguono lo sport da meno di cinque anni.

Il 55% degli appassionati ritiene che la F1 dovrebbe essere un leader mondiale nello sviluppo di carburanti sostenibili al 100%. Il 67% degli appassionati è a conoscenza del piano della F1 di introdurre carburanti sostenibili al 100% entro il 2025.

Il 58% dei fan afferma che la F1 ha il giusto equilibrio tra sport e intrattenimento (rispetto al 39% rispetto dei risultati del sondaggio del 2017). Ciò è particolarmente sentito dai nuovi follower di questo sport: l'81% tra coloro che hanno iniziato a seguire la F1 negli ultimi 12 mesi.

Twitter è la piattaforma social più utilizzata durante o weekend di gara. Instagram è quello in più rapida crescita.

Per il sondaggio completo, puoi scaricare il PDF https://f1-global-fan-survey.motorsport.com.