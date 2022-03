Motorsport Games Inc., uno dei principali sviluppatori di giochi di corse, editore e fornitore di eSport di serie in tutto il mondo, annuncia di essere diventata la piattaforma ufficiale di corse simulate di Formula E, la prima serie internazionale di sport motoristici per monoposto completamente elettrica al mondo. L'accordo rientra nell'estensione dell'attuale partnership pluriennale tra Motorsport Games e Formula E.

Motorsport Games implementerà la Formula E, inclusi i suoi piloti e team, in rFactor 2, la principale piattaforma di simulazione di corse disponibile oggi. Tutti i piloti e i team verranno aggiornati per riflettere la Stagione 8 dell'ABB FIA Formula E World Championship attualmente in corso. Una volta implementato, rFactor 2 sarà presente in ogni stagione di Formula E dal 2018 e fornirà la disponibilità a correre su molti circuiti ad alta fedeltà all'interno della serie. Il pacchetto di contenuti Formula E sarà disponibile per l'acquisto per tutti gli utenti di rFactor 2.

"La Formula E è una delle serie di sport motoristici in più rapida crescita e non potremmo essere più entusiasti e onorati di portarla in vita completamente all'interno di rFactor 2", ha affermato Dmitry Kozko, CEO di Motorsport Games. “rFactor 2 continua a essere la migliore piattaforma di simulazione sul mercato. Questa aggiunta alla sua solida offerta di serie di sport motoristici migliorerà notevolmente l'esperienza e le offerte disponibili per i nostri giocatori. Con la nostra esperienza nella creazione di autentiche simulazioni di corse e straordinari eventi di eSport, unita alla crescente popolarità della Formula E, sappiamo che la nostra partnership raggiungerà tutti gli obiettivi prefissati tra i nostri team".

Oltre ad aggiungere la serie Formula E a rFactor 2, la Formula E lancerà la sua serie di eSport Accelerate che sarà alimentata dalla piattaforma di competizioni in-game di rFactor 2. Inoltre, rFactor 2 alimenterà la Formula E Gaming Arena in occasione di gare ed eventi futuri, consentendo ai giocatori di provare il brivido dell'ABB FIA Formula E World Championship in sedi di tutto il mondo, tra cui Roma, Berlino e New York City.

"La Formula E punta ad accelerare il cambiamento, per questo motivo vogliamo dare maggiore accessibilità al nostro sport e spingere i confini di ciò che è possibile sia dentro che fuori pista", ha affermato Kieran Holmes-Darby, Gaming Director di Formula E.

La partnership tra i due marchi si basa ulteriormente sulle basi precedentemente stabilite quando Motorsport Games ha condotto l'evento di eSport ABB Formula E Race at Home Challenge per la FIA. La serie di eventi di eSport, che è servita come sostituto temporaneo della stagione 2019-2020 sospesa dell'ABB Formula E Championship a causa della pandemia di COVID-19, ha creato una fantastica esperienza visiva per i fan nuovi ed esistenti di questo sport.

L'aggiornamento della Formula E a rFactor 2 sarà disponibile a partire da oggi per tutti i giocatori. Per tutti i dettagli sull'aggiornamento, visitare www.studio-397.com.

Per tenerti aggiornato sulle ultime notizie sui giochi di sport motoristici, visita www.motorsportgames.com e seguici su Twitter, Instagram, Facebook e LinkedIn.