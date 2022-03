Motorsport Games Inc., uno dei principali sviluppatori di giochi di corse, editore e fornitore di eSport in tutto il mondo, annuncia che l'attuale stella INDYCAR ed ex pilota di Formula 1, Romain Grosjean, è entrato a far parte dell'azienda come consulente per i suoi giochi ed eventi di eSport, con particolare attenzione alla piattaforma di simulazione rFactor 2.

Nel suo ruolo di consulente tecnico per gli eSport di Motorsport Games, Grosjean unirà tutta la sua esperienza di guida, sia nella vita reale che nella simulazione, per aiutare a sviluppare la simulazione di corse rFactor 2 leader del settore dell'azienda. Durante tutto l'anno, Grosjean parteciperà a quattro sessioni di test tecnici per rFactor 2, così da fornire feedback e raccomandazioni per migliorare ulteriormente la piattaforma.

Grosjean fonirà consulenza anche riguardo agli eventi eSport di Motorsport Games, tra cui la Le Mans Virtual Series di grande successo e il nuovissimo INDYCAR-Motorsport Games Pro Challenge. La sua profonda conoscenza di entrambi, avendo partecipato a queste competizioni nella vita reale, si rivelerà fondamentale per espandere ulteriormente ogni offerta.

"Il legame tra le corse nella vita reale e le corse sim continua ad avvicinarsi ed è diventato uno strumento sempre più importante per aziende, team e campionati in tutto il motorsport", dice Romain Grosjean. “Sono molto felice di assumere il ruolo di consulente tecnico per Motorsport Games e non vedo l'ora di aiutare a fornire feedback su rFactor 2, una simulazione che uso spesso. L'azienda ha dimostrato attraverso i suoi eventi di eSport - come la Le Mans Virtual Series e il recente INDYCAR-Motorsport Games Pro Challenge - di essere in una posizione perfetta per fornire i migliori eSport attraverso i suoi prodotti ed eventi".

"Sebbene l'esperienza e l'abilità di Romain negli sport motoristici del mondo reale siano molto conosciute in tutto il mondo, negli ultimi anni ha anche dimostrato di avere una conoscenza ed esperienza approfondita di eSport e sim racing", commenta Gérard Neveu, Motorsport Advisor per Giochi di sport motoristici.

"Pertanto, lui è perfetto per questo nuovo ruolo di consulente tecnico di Motorsport Games e la sua vasta esperienza ci aiuterà immensamente a sviluppare rFactor 2 e ad espandere i nostri eventi di eSport. Poiché è stato recentemente votato il pilota più popolare dell'intera griglia INDYCAR attraverso un sondaggio globale INDYCAR sui fan condotto dalla società madre di Motorsport Games, Motorsport Network, in collaborazione con Nielsen e INDYCAR, sappiamo che i nostri giocatori saranno entusiasti di vedere Romain coinvolto nello sviluppo della nostra piattaforma di simulazione e negli eventi. Con Romain, saremo in grado di portare i nostri eventi eSport di Le Mans e INDYCAR a un livello superiore".

