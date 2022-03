Era il 1992 quando la saga dell'idraulico più famoso del mondo si è arricchita di una nuova serie, con Super Mario Kart per Super Nintendo (SNES). Da allora è sempre nato un Mario Kart per ogni generazione di console Nintendo, quasi sempre posizionandosi nella Top 3 dei videogiochi più venduti per ciascuna piattaforma. In totale sono 165 milioni le copie vendute in 30 anni.

Il più recente della saga è Mario Kart 8 Deluxe per Nintendo Switch, ad oggi il gioco più popolare per questa console e capitolo più completo della serie, con ben 48 piste. Questo numero però cresce con il nuovo Pass Percorsi Aggiuntivi, che riporta in auge altre 48 piste provenienti da titoli del passato, rimasterizzate per il mondo in alta definizione e pronte al divertimento in offline e in multigiocatore sia locale che online.

Tuffo nel passato, in alta definizione

Con il Pass Percorsi Aggiuntivi, Mario Kart 8 Deluxe sostanzialmente si raddoppia nell'offerta: alle 48 piste attuali se ne aggiungono altre 48 rimasterizzate in alta definizione, per un totale di 96 tracciati complessivi.

La pubblicazione di questi tracciati avverrà in sei pacchetti da 8 piste ciascuno, in un arco di tempo compreso fra venerdì 18 marzo e la fine del 2023.

Come molti sapranno, in Mario Kart ogni Trofeo è composto da quattro gare su altrettanti circuiti diversi, ragion per cui il primo pacchetto dei 6 previsti porta con sé 8 nuovi tracciati all'interno di due nuovi campionati - il Trofeo Scatto Dorato e il Trofeo Gattofortuna. Questi comprendono:

CioccoCanyon (Mario Kart 64 - Nintendo 64, 1996)

(Mario Kart 64 - Nintendo 64, 1996) Giardino Nuvola (Mario Kart: Super Circuit - GameBoy Advance, 2001)

(Mario Kart: Super Circuit - GameBoy Advance, 2001) Colli Fungo (Mario Kart DS - Nintendo DS, 2005)

(Mario Kart DS - Nintendo DS, 2005) Outlet Cocco (Mario Kart Wii - Nintendo Wii, 2008)

(Mario Kart Wii - Nintendo Wii, 2008) Circuito di Toad (Mario Kart 7 - Nintendo 3DS, 2011)

(Mario Kart 7 - Nintendo 3DS, 2011) Promenade di Parigi (Mario Kart Tour - Mobile, 2019)

(Mario Kart Tour - Mobile, 2019) Neon di Tokyo (Mario Kart Tour - Mobile, 2019)

(Mario Kart Tour - Mobile, 2019) Covo Ninja (Mario Kart Tour - Mobile, 2019)

Il CioccoCanyon, da Mario Kart 64 Il Promenade di Parigi, da Mario Kart Tour

In gara per il primo posto

Come suggerisce il nome, il Pass Percorsi Aggiuntivi non va ad intaccare l'anima di Mario Kart 8 Deluxe ma a integrarla con nuovi "spazi di gioco". Ecco che quindi i personaggi principali della serie - come Mario, Luigi, Peach, Toad, Yoshi e Bowser - continueranno a gareggiare con i protagonisti di altre serie Nintendo (fra cui Link di The Legend of Zelda e Fuffi di Animal Crossing) su circuiti ispirati al Regno dei Funghi, ma non solo.

Il Circuito di Toad, da Mario Kart 7

E in quanto "powerplay", rimangono fondamentali gli oggetti ormai diventati iconici per la saga Mario Kart e in generale nel mondo dei videogiochi, come il Triplo Fungo Turbo, la Superstella dell'invincibilità e il famigerato Guscio Spinoso (che solitamente dai giocatori viene chiamato "Guscio Blu"), tanto amato da tutti i giocatori in gara, quanto odiato da chi si trova in prima posizione quando viene lanciato.

Senza dimenticare l'uso dell'Antigravità, caratteristica peculiare di Mario Kart 8 Deluxe, che consente ai giocatori di gareggiare non solo in maniera classica ma anche lungo le pareti dei palazzi, risalendo cascate e spingendo gli avversari per lanciarsi alla massima velocità.

Il DLC è acquistabile su Nintendo eShop e nei negozi a un prezzo complessivo di 24,99 euro, ma i possessori di un'iscrizione al Nintendo Switch Online + Pass Aggiuntivo potranno accedere ai suoi contenuti senza alcun costo extra.