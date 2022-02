Ognuno di noi ha la sua strada preferita, quella che non si stancherebbe mai e poi mai di percorrere a bordo di un'auto. Che siano famose come il Passo dello Stelvio, la Route Napoleon o la Transfagarasan o meno celebri, come quella stradina tutta curve dietro casa vostra o la panoramica che attraversate mentre andate in vacanza.

E se le prime, spesso e volentieri, sono inserite anche all'interno di alcuni videogiochi, quelle che solo noi conosciamo o amiamo non fanno parte di alcun mondo virtuale. Almeno fino a ora.

Porsche sta infatti sviluppando la app Virtual Roads, sviluppata in collaborazione con la startup svizzera Way Ahead Technologies, grazie alla quale ogni strada può essere digitalizzata e poi percorsa all'infinito proprio sulla app stessa o su alcuni simulatori di guida di ultima generazione.

Basta lo smartphone

Il funzionamento dell'app è semplice: si installa sul proprio smartphone (non è però ancora disponibile per il download), si inserisce lo smartphone in un'apposita staffa agganciata allo specchietto retrovisore e si preme sul tasto "registra". Dal quel momento il software, grazie all'intelligenza artificiale, memorizza ogni centimetro di strada (per un massimo di 8 km ogni ora) e dintorni - come guardrail, panorama, alberi o altro - ricreando il tutto in versione digitalizzata, rimuovendo eventuali altri veicolo o pedoni.

Si ottiene così un tracciato virtuale che rappresenza in tutto e per tutto la strada vera e propria, da percorrere tutte le volte che si vuole al volante di praticamente ogni Porsche possibile e immaginabile, dalla Taycan all'immortale 911, passando per le 718 Cayman e Boxster o alcune vetture d'epoca. E c'è di più: per godere in pieno dell'esperienza di guida i circuiti registrati tramite app possono essere caricati all'interno di Assetto Corsa e in futuro saranno compatibili anche con altri simulatori di corsa. Naturalmente ci si potrà divertire anche utilizzando il proprio smartphone.

Pronta a crescere

Secondo quanto dichiarato dagli sviluppatori la app Virtual Roads è destinata a essere implementata ulteriormente nei prossimi anni, con nuove funzionalità sia in fase di registrazione sia per quanto riguarda il gioco. In futuro ad esempio, collegandosi direttamente con l'auto, il software potrà essere in grado di registrare dati come accelerazione trasversale, così da offrire un livello di simulazione sempre più fedele alla realtà.